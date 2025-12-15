أسعار سيات أتيكا موديل 2025 خلال ديسمبر

18 حجم الخط

سيارات سيات، كشف الوكيل المحلي لعلامة سيات، عن أسعار سيارات سيات داخل السوق المحلي خلال شهر ديسمبر، وبلغ حجم التخفيضات نحو 100 ألف جنيه على سيات أتيكا موديل 2025، ومن المقرر تطبيقه خلال الشهر الجاري.

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيات، كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات سيات داخل السوق المحلى خلال آخر أيام عام 2025، ويصل سعر السيارة سيات أتيكا موديل 2025 بعد التراجع نحو مليون و609 آلاف جنيه بدلا من مليون و709 آلاف جنيه، ويصل سعر موديل 2026 نحو مليون و659 ألف جنيه.

مواصفات سيارات سيات أتيكا

حصلت سيات أتيكا على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي "تيربو" ينتج قوة 150 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة

4 وسائد هوائية

- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP

- نظام مراقبة الجر TCS

- فرامل يدوية كهربائية EPB

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

- مساعد للركن

- مساعد الفرامل الفجائية BA

- مثبت ومحدد سرعة

- أنظمة مراقبة ضغط الإطارات

- حساسات ركن خلفية

