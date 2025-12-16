الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طن اليوريا العادي يتراجع 3250 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء انخفاضًا واضحًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

 

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22991 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 675 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 11206 جنيهات للطن.

التغيير: انخفاض 2643 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 17696 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 2803 جنيهات.

النطاق السعري: من 5180 إلى 25000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24151 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 1182  جنيهًا.

النطاق السعري: من 19800 إلى 27000 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 10649 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 3250 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة منح الطلاب إجازة اليوم بسبب الطقس السيئ

حادث قطار طوخ، السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة وراء سقوط الحاويات

تبدأ غدا بالداخل، التفاصيل الكاملة لدوائر الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads