مصدر أمني بغزة يكشف تفاصيل خطيرة عن التحقيقات في اغتيال أحمد زمزم

18 حجم الخط

أحمد زمزم، كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في قطاع غزة، في تصريحات إعلامية، عن تفاصيل جديدة وخطيرة توصلت إليها التحقيقات الجارية في جريمة اغتيال المقدم بجهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن مخطط استخباراتي منظم نفذته مخابرات الاحتلال الإسرائيلي عبر شبكة من العملاء.

الشهيد أحمد زمزم ضابط بارز بالأمن الداخلي وتولى مهام حساسة خلال الحرب أبرزها ملاحقة العملاء

وأوضح المصدر أن المقدم أحمد زمزم كان أحد الضباط العاملين في جهاز الأمن الداخلي بـ غزة، وتولى خلال فترة الحرب عدة مهام أمنية بالغة الحساسية، في مقدمتها ملاحقة شبكات العملاء والمتعاونين مع الاحتلال، ما جعله هدفًا مباشرًا للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.

اعترافات عميل موقوف تكشف تكليف مخابرات الاحتلال بمتابعة وتحركات الشهيد قبل اغتياله

وأشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق مع أحد العملاء الذين تم القبض عليهم أظهر أن مخابرات الاحتلال كلفت مجموعة من العملاء بمراقبة تحركات الشهيد أحمد زمزم، وجمع معلومات دقيقة عنه، في إطار الإعداد المسبق لعملية الاغتيال.

ضبط كاميرا استخدمت في توثيق لحظة اغتيال أحمد زمزم وبثها مباشرة إلى مخابرات الاحتلال

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط كاميرا بحوزة العميل الموقوف، استخدمت في توثيق عملية اغتيال المقدم أحمد زمزم، مشيرًا إلى أن التسجيل تم نقله عبر بث مباشر إلى مخابرات الاحتلال أثناء تنفيذ الجريمة، ما يعكس مستوى التنسيق الاستخباراتي والخطورة التي بلغتها العملية.

الأجهزة الأمنية في غزة تواصل التحقيقات لكشف بقية الشبكة المتورطة في الجريمة

وشدد المصدر الأمني على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بهدف تفكيك كامل الشبكة المتورطة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الجريمة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العملاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجبهة الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.