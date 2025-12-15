الإثنين 15 ديسمبر 2025
دعما للميكنة، الزراعة تسلم الفيوم 15 فراطة ذرة شامية

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، إن محطة الميكنة الزراعية بمحافظة الفيوم، تسلمت  15 فراطة لمحصول الذرة الشامية، تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين، ضمن خطة الدولة لدعم الميكنة الزراعية وتوفير الآلات الحديثة للمزارعين، جاء لك أثناء جولة وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمركز إطسا لمتابعة حالة الزراعات الشتوية ومنظومة صرف الأسمدة.

جولة وكيل وزارة الزراعة بمركز إطسا

وشملت جولة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، تفقد حالة الزراعات الشتوية بحقل تابع لاتحاد المجالس، والاطمئنان على انتظام العمل بمنظومة صرف الأسمدة للمزارعين، كما تابع  معدلات تنفيذ الأعمال داخل الجمعيات الزراعية ومستوى الخدمات المقدمة، ووجه بتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال الموسم الشتوي، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية وجودة المحاصيل.

دعم المزارعين لضمان زيادة إنتاجية المحاصيل

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن  مديرية الزراعة بالفيوم مستمرة  في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتنفيذ برامج متابعة دورية للحقول للوقوف على الحالة العامة للمحاصيل الشتوية، وعلى رأسها القمح وبنجر السكر، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الحقول الإرشادية بالمناطق الريفية.

زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"

لترشيد استهلاك المياه، زراعة الفيوم تستكمل حملة تسوية الأراضي الزراعية بالليزر

و شدد  وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على ضرورة التزام الجمعيات الزراعية  بكل قرى المحافظة، بالضوابط المنظمة لصرف الأسمدة، وضمان وصولها إلى مستحقيها من صغار المزارعين في التوقيتات المناسبة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

الفيوم استصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الاراضي الزراعات الشتوية الذرة الشامية الموسم الشتوى المناطق الريفية ترشيد استهلاك المياه محافظة الفيوم محصول الذرة الشامية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

