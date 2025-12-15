دعما للميكنة، الزراعة تسلم الفيوم 15 فراطة ذرة شامية

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، إن محطة الميكنة الزراعية بمحافظة الفيوم، تسلمت 15 فراطة لمحصول الذرة الشامية، تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين، ضمن خطة الدولة لدعم الميكنة الزراعية وتوفير الآلات الحديثة للمزارعين، جاء لك أثناء جولة وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمركز إطسا لمتابعة حالة الزراعات الشتوية ومنظومة صرف الأسمدة.

جولة وكيل وزارة الزراعة بمركز إطسا

وشملت جولة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، تفقد حالة الزراعات الشتوية بحقل تابع لاتحاد المجالس، والاطمئنان على انتظام العمل بمنظومة صرف الأسمدة للمزارعين، كما تابع معدلات تنفيذ الأعمال داخل الجمعيات الزراعية ومستوى الخدمات المقدمة، ووجه بتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال الموسم الشتوي، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية وجودة المحاصيل.

دعم المزارعين لضمان زيادة إنتاجية المحاصيل

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن مديرية الزراعة بالفيوم مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتنفيذ برامج متابعة دورية للحقول للوقوف على الحالة العامة للمحاصيل الشتوية، وعلى رأسها القمح وبنجر السكر، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الحقول الإرشادية بالمناطق الريفية.

و شدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على ضرورة التزام الجمعيات الزراعية بكل قرى المحافظة، بالضوابط المنظمة لصرف الأسمدة، وضمان وصولها إلى مستحقيها من صغار المزارعين في التوقيتات المناسبة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.