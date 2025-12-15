الإثنين 15 ديسمبر 2025
كأس مصر، نقل مباراة البنك الأهلي ضد إنبي لاستاد برج العرب (مستند)

فريق البنك الأهلي،
فريق البنك الأهلي، فيتو
كأس مصر، قررت إدارة المسابقات نقل مباراة البنك الأهلي أمام إنبي في دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر، من استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لتقام على استاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة البنك الأهلي أمام إنبي

وتقام مباراة البنك الأهلي أمام إنبي في دور الـ16ببطولة كأس مصر يوم 28 ديسمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في الثانية والنصف مساء 

خطاب اتحاد الكرة لنادييالبنك الأهلي وإنبي، فيتو
خطاب اتحاد الكرة لنادييالبنك الأهلي وإنبي، فيتو

فيما، يبحث عشاق الأهلي عن الموعد الرسمي والنهائي لضربة بداية الفريق في مسابقة كأس مصر للموسم الحالي عند مواجهة المصرية للإتصالات.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

وحدد اتحاد الكرة يوم السبت 27 ديسمبر موعدا لمواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات ببطولة كأس مصر فى الخامسة مساء على ستاد السلام.

مباراة الأهلى وانبى فى كأس عاصمة مصر

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر غدا الجمعة في الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

واستأنف الأهلي تدريباته الخميس الماضي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

