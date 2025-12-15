الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون

وزيرة التضامن ومحافظ
وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة وجهات تابعة لها ومحافظة الوادي الجديد بشأن إنشاء عدد من المشروعات التنموية التابعة للوزارة بالمحافظة.

ويتضمن بروتوكول التعاون الأول وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث يهدف إلى تخصيص قطعة أرض "5000" فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لإقامة مشروع زراعة النخيل لصالح صندوق " تكافل وكرامة" ليكون مشروعا مستداما يساعد الصندوق في الصرف على أغراضه والمساعدة على تخارج الأسرة من أسر متلقية الدعم إلى أسر منتجة، بالإضافة إلى إمكانية القيام بأية زراعات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

 

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  
وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  

ووقع البروتوكول كل من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، حنان مجدي نور الدين نائبة محافظ الوادي الجديد، وأسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والأستاذة انجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

أما البروتوكول الثاني فيهدف إلى التعاون بين محافظة الوادي الجديد وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تخصيص قطعة أرض " ألف فدان" بمحافظة الوادي الجديد لصالح صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإقامة مشروع زراعة النخيل عليها، أو أي زراعات أخري يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ووقع البروتوكول حنان مجدي نور الدين نائبة محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

أما بروتوكول التعاون الثالث فجاء بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء"، ويهدف إلى إنشاء خطوط إنتاج الملابس الجاهزة للتصدير " تدريب- تشغيل-تصنيع – تصدير" بمحافظة الوادي الجديد لخلق فرص عمل جديدة، وتؤول كافة إيرادات هذا المشروع لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ليكون مشروعًا مستدامًا يساعد الصندوق في الصرف على أغراضه.

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  
وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  

ووقع البروتوكول انجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية،وليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء".

ويهدف بروتوكول التعاون الرابع الموقع بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء" إلى إنشاء خط لصناعة السجاد الحرير بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الحرفي والصناعات التراثية المحلية.

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  
وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  

ووقعته انجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ووليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء"، ومحمد منير رئيس مجلس أمناء مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد.

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  
وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون  

أما بروتوكول التعاون الخامس الموقع بين وزارة التضامن التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، فيهدف إلى إقامة مشروع زراعة النخيل لصالح صندوق "تكافل وكرامة" من خلال زراعة 5000 فدان والمخصصة لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من محافظة الوادي الجديد وتؤول كافة إيرادات هذا المشروع لصندوق " تكافل وكرامة".

