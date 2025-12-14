وزيرة التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر بداية من الغد الاثنين

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، بداية من الغد الاثنين الموافق 15 ديسمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

مديريات التضامن الاجتماعي

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار الزيادة الأخيرة التي تم إصدارها وتنفيذها في شهر إبريل الماضي بنسبة 25%.

