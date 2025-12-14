الأحد 14 ديسمبر 2025
اليوم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

 تنتهي اليوم المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر نوفمبر 2025، بدون غرامة، حيث قامت الشركة بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15نوفمبر، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة تنتهي اليوم الاحد 14ديسمبر.

سداد فاتورة التليفون الأرضي 

 وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية.

وتفرض الشركة المصرية للاتصالات على غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك عن كل شهر، بحد أقصى 11 شهرًا من بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.   

ويقدم الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لفاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.   

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة لطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.  

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة، ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير. 

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.  

