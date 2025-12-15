بزيادة 3 جنيهات، ارتفاع أسعار نسكافيه جولد في الأسواق

18 حجم الخط

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار نسكافيه جولد في الأسواق.

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيس نسكافيه جولد

وأوضح المنوفي أن سعر نسكافيه جولد ارتفع من 10 جنيهات إلى 13 جنيها، أي بزيادة 3 جنيهات في العبوة «الكيس».

أسعار نسكافيه في الأسواق

وأشار إلى أن باقي منتجات نسكافيه ثابتة دون تغيير في أسعارها، وأن سعر نسكافيه 3*1 سادة أوبندق أو شوكولاتة أو كراميل يبلغ نحو 7 جنيهات دون تغيير.

رفع أسعار منتجات آيس كريم نستلة

على صعيد آخر، كان حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، قد أعلن يوم السبت الماضي، رفع أسعار منتجات آيس كريم نستلة خلال الشهر الجاري في الأسواق.

زيادة تصل لـ 10 جنيهات في سعر آيس كريم نستلة

وقال «المنوفي»: إن أسعار آيس كريم نستلة سجلت ارتفاعات تراوحت بين جنيه و10 جنيهات، حسب حجم العبوة.

10 جنيهات زيادة في أسعار آيس كريم كرنفاليتا

وأوضح «المنوفي» أنه ارتفع سعر آيس كريم كرنفاليتا العائلي نحو 10 جنيهات، ليرتفع سعر العلبة من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

جنيهان ارتفاعًا في سعر كوب دولسي سوبر ريبو

وأضاف أن سعر كوب دولسي سوبر ريبو ارتفع نحو جنيهين، ليرتفع سعر الكوب من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار سكويز أب

وأشار إلى أن سعر سكويز أب ارتفع نحو 5 جنيهات، ليرتفع سعر العبوة من 20 إلى 25 جنيهًا.

