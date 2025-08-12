"كيس نسكافيه" يضع الشامي في ورطة بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون"

أثار الفنان الشامي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون" من خلال منشور مفاجئ، وثّق فيه صورة لكيس نسكافيه 3 في 1 على حسابه الرسمي في "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: تشربوا معي 3 بواحد؟ المهم بتهون قريبًا.

المنشور اعتُبر البعض تلميحًا مباشرًا إلى تريو الأغنية الشهيرة "علاش" التي جمعت كلًا من بيسان إسماعيل، أمجد جمعة، وفؤاد جنيد، ما أشعل التفاعل والنقاش.

ردًّا على استفسار من أحد المتابعين حول ما إذا كانت صورة النسكافيه تقصد التريو بشكل مباشر، أجاب الشامي: شو فهمت يا خيي؟ قصدي أغنية كلمات وألحان وتوزيع في شخص واحد، يعني كلمات، توزيع، ألحان.

بهذا التوضيح، نفى الشامي أن يكون في نواياه أي تلميح موجه ضد تريو "علاش"، مؤكدًا أن الفكرة كانت تسويقية لفكرة أنه يقدّم الأغنية كاملة بمفرده من الألف إلى الياء.

في تعليقات لاحقة، وصف الشامي أغنيته المنتظرة بأنها "أقوى تلحين وكتابة في مسيرته"، مضيفًا: لأني موزعها أولًا، فهي تُدرَّس موسيقيًّا، مكتملة الملامح من حيث صناعة النمط الموسيقي على أصوله من خلال الكلام، اللحن، والتوزيع.

وأضاف أن الأغنية تتناول الخيانة ومواضيع وصفها بـ"اللذيذة"، مؤكدًا أن الإحساس واللون فيها مختلف تمامًا عمّا قدّمه في أعماله السابقة.

بيسان إسماعيل تردّ بطريقتها

بينما لم تذكر الشامي مباشرة، نشرت الفنانة بيسان إسماعيل عبر خاصية "الإستوري" في "إنستجرام" فيديو من بيروت، قالت فيه: هون ببيروت شوب شوب، فبهالشوبات بنصحكم تشربوا آيس كوفي… بيبرد شوي على القلوب، شوية مراوح.

رسالة اعتبرها المتابعون ردًّا على "كيس النسكافيه" الذي استخدمه الشامي في ترويجه لأغنيته.

