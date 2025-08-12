الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"كيس نسكافيه" يضع الشامي في ورطة بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون"

الفنان الشامي، فيتو
الفنان الشامي، فيتو

أثار الفنان الشامي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون" من خلال منشور مفاجئ، وثّق فيه صورة لكيس نسكافيه 3 في 1 على حسابه الرسمي في "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: تشربوا معي 3 بواحد؟ المهم بتهون قريبًا.

المنشور اعتُبر البعض تلميحًا مباشرًا إلى تريو الأغنية الشهيرة "علاش" التي جمعت كلًا من بيسان إسماعيل، أمجد جمعة، وفؤاد جنيد، ما أشعل التفاعل والنقاش.

View this post on Instagram

A post shared by Al Shami (@alshami.music)

ردًّا على استفسار من أحد المتابعين حول ما إذا كانت صورة النسكافيه تقصد التريو بشكل مباشر، أجاب الشامي: شو فهمت يا خيي؟ قصدي أغنية كلمات وألحان وتوزيع في شخص واحد، يعني كلمات، توزيع، ألحان.

بهذا التوضيح، نفى الشامي أن يكون في نواياه أي تلميح موجه ضد تريو "علاش"، مؤكدًا أن الفكرة كانت تسويقية لفكرة أنه يقدّم الأغنية كاملة بمفرده من الألف إلى الياء.

في تعليقات لاحقة، وصف الشامي أغنيته المنتظرة بأنها "أقوى تلحين وكتابة في مسيرته"، مضيفًا: لأني موزعها أولًا، فهي تُدرَّس موسيقيًّا، مكتملة الملامح من حيث صناعة النمط الموسيقي على أصوله من خلال الكلام، اللحن، والتوزيع.

وأضاف أن الأغنية تتناول الخيانة ومواضيع وصفها بـ"اللذيذة"، مؤكدًا أن الإحساس واللون فيها مختلف تمامًا عمّا قدّمه في أعماله السابقة.

 

بيسان إسماعيل تردّ بطريقتها

بينما لم تذكر الشامي مباشرة، نشرت الفنانة بيسان إسماعيل عبر خاصية "الإستوري" في "إنستجرام" فيديو من بيروت، قالت فيه: هون ببيروت شوب شوب، فبهالشوبات بنصحكم تشربوا آيس كوفي… بيبرد شوي على القلوب، شوية مراوح.

رسالة اعتبرها المتابعون ردًّا على "كيس النسكافيه" الذي استخدمه الشامي في ترويجه لأغنيته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنيته الجديدة بتهون كيس نسكافيه بيسان إسماعيل أمجد جمعة فؤاد جنيد صورة النسكافيه التريو تريو علاش كيس النسكافيه

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توحش الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل إلى 48

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع مفاجئ في الزبدية والصديقة وانخفاض صنفين

من سيئ إلى اسوأ، الصحف البريطانية تنقلب على محمد صلاح بعد بدايته الباهتة للموسم الجديد

اصطدام طائرتين أثناء هبوطهما في مدينة كاليسبيل الأمريكية (فيديو)

بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)

هيتخرب بيته، كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حال انفصالهما؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads