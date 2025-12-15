تريب أدفيز: 27 مليون سائح يبحثون عن المقصد السياحي المصري حول العالم

18 حجم الخط

قال تيم شوفيلد شريك أول رئيسي لشؤون العملاء بمنصة Trip Advisor، إن الأرقام تشير إلى وجود 27 مليون شخص حول العالم يبحثون عن المقصد السياحي المصري عبر المنصة عام 2025، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت في ذلك أقرب منافسيها وهم دولتي تركيا وإسبانيا.

توقيع عقود الشركة بين مصر وكبري وكالات التسويق الإلكتروني

وأضاف تيم شوفيلد خلال ورشة عمل متخصصة في ضوء الشراكة القائمة بين وزارة السياحة والآثار والمنصة، أن هناك اهتمامًا متناميًا من السياح من مختلف دول العالم بالمقصد السياحي المصري.



وأشار إلى أن الأسواق السياحية الكبرى تهتم بـالسوق السياحي المصري، مثل: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأمريكا وروسيا، مشيرًا إلى أن 38% من زوار مصر يريدون العودة وزيارتها مرة أخرى.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد أكد أن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تجعلها في كبري المقاصد السياحية العالمية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية متنوعة من سياحة شاطئية وسياحة دينية وسياحة ثقافية؛ مما يجعل المقصد السياحي المصري متنوعًا وجاذبًا لكافة الوفود السياحية.



الترويج للأطعمة والمنتجات السياحية المصرية

وأشار إلى أن هناك توجهًا لتقليل الاعتماد على الكول سنتر، وزيادة الاعتماد على العامل البشري في الرد علي أسئلة السائحين والاستفسارات الخاصة بهم، خاصة في ظل فشل أجهزة الكول سنتر في الرد علي استفسارات وأسئلة السائحين.

وأوضح أن الطعام المصري أصبح معروفًا لكل السائحين حول العالم، مشيرا إلى أن عقد عدة لقاءات مع سائحين خلال زيارته الأخيرة الي محافظة الأقصر، والذين أكدوا تطلعهم لزيارة القاهرة وتناول العديد من الوجبات الشعبية والمعروفة لكافة فئات الشعب المصري.

