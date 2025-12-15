أحمد سمير، صاحب الحنجرة الذهبية وقارئ النشرة الذي رحل في قمة العطاء

18 حجم الخط

يُعد الإعلامي الراحل أحمد سمير، الذي غاب عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1995 عن عمر يناهز 55 عامًا، أحد أبرز مذيعي التلفزيون المصري من "الزمن الجميل"، لقب بـ "صاحب الحنجرة الذهبية"، وتميز بصوته الرخيم العذب وكاريزمته الخاصة، ليصبح أحد رموز الجيل الأول من مذيعي الشاشة المصرية.

البداية والدراسة المتخصصة

ولد أحمد سمير عام 1940 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1961، وبدأ حياته العملية كمحاسب في قسم إعلانات جريدة الجمهورية، بعد ذلك، اتجه لدراسة الإعلام وحصل على دبلومة فيه، ليتقدم بعدها لمسابقة المذيعين بالتليفزيون ويفوز بها، كما حصل لاحقًا على دراسات عليا متخصصة في الإعلام، والتمثيل، والإلقاء، وفن التلفزيون.

المذيع احمد سمير

انضم أحمد سمير للتليفزيون المصري في عامه الثاني، وبدأ قراءة نشرة الأخبار الرئيسية عام 1963، ومن مفارقات القدر أن آخر برنامج قدمه، وهو حلقة من برنامجه المميز "أحداث الأسبوع"، أذيع بعد وفاته بساعتين فقط.

أحمد سمير

البرامج المتميزة والمناصب القيادية

قدم أحمد سمير للتليفزيون المصري مجموعة من البرامج الرائدة، بدءًا بـ "طوف وشوف"، ثم "السينما والحرب" الذي قدمه إبان حرب يونيو، و"أنباء الصحافة" الذي كان أول برنامج إخباري للتعليق على الصحف، شملت برامجه أيضًا: "نهاية الأسبوع"، "صورة ورأي"، "مجلة السياحة"، "بانوراما"، "في مثل هذا اليوم"، و"لقاء كل يوم".

إلا أن برنامجه الأبرز كان "أضواء على الأحداث" الذي كان يذاع بعد نشرة التاسعة، وتميز باستضافة أهم الشخصيات السياسية والأدبية للتعليق على الأحداث الهامة، وبفضل هذا التميز، فاز البرنامج بالمركز الأول في استفتاء لاتحاد الإذاعة والتليفزيون كأفضل برنامج إخباري، كما فاز أحمد سمير بلقب "أفضل مذيع" مرتين: الأولى عام 1987 في استفتاء إذاعة الشرق الأوسط، والثانية على مستوى الشرق الأوسط عام 1978 في استفتاء لنقابة الصحفيين بلبنان.

احمد سمير وزوجته سهير شلبى

تولى سمير مناصب قيادية هامة، حيث عُين رئيسًا للقناة الأولى، واختير كبيرًا لمذيعي قطاع الأخبار عام 1991، وعمل مشرفًا على برنامج "ليالي التليفزيون"، كما عُرف بإلقائه لأهم البيانات الرسمية، ومنها بيان وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وخبر انتصار حرب أكتوبر 1973، واختاره الرئيس الأسبق حسني مبارك مرافقًا له في رحلاته للتعليق عليها.

التأليف والتمثيل وثمن الشهرة

بسبب وسامته وحلاوة صوته، خاض أحمد سمير تجربة التمثيل عام 1964، فشارك في ثلاث مسرحيات هي: الزلزال، ثلاثة مجانين عقلاء، والمصيدة، كما اتجه للتأليف والكتابة، فكتب الحوار لثلاثة أفلام كوميدية (اللعبة، الحناكيش، الكماشة)، وكتب سيناريو وحوار مسلسلين هما الهروب إلى المجهول وعصر الخانكة، وله روايتان (لن يضيع الغد يا حبيبي، عصر الضحايا).

وفي لقاء قصير مع مجلة الإذاعة والتليفزيون عام 1968، تحدث عن متاعب الشهرة، مؤكدًا أنه محروم من ممارسة حياته العادية بسبب التكاليف الباهظة للشهرة، قائلًا: "أنا محروم من ركوب الأتوبيس مثلًا، محروم من أن أمارس حياتي العادية مثل كل الناس، هذه هي تكاليف الشهرة أو ثمنها الذي ندفعه وفي نفس الوقت أنا لا أحصل على هذه التكاليف."

وعن الأداء التلفزيوني، أوضح أن الأداء الطبيعي يختلف عن التمثيل، والمطلوب من مذيع التلفزيون هو أن يكون طبيعيًا إلى أبعد الحدود، وهذا يتطلب جهدًا أكبر من التمثيل.

حياته الشخصية ونهاية المشوار

تزوج أحمد سمير من المذيعة سهير شلبي، التي كانت من أشد المعجبين به، وأنجبا ولدين هما شريف وعمر، وتذكرت سهير شلبي أن تعارفهما بدأ بـ "ابتسامة" أثناء التبديل بين الفقرات.

كان أحمد سمير يقدم حفلات "أضواء المدينة" مع جلال معوض، ولكن قبل حفل عام 1995 بأيام قليلة، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى رحيله، ما دفع التليفزيون لإلغاء الحفل في عام وفاته تكريمًا لذكراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.