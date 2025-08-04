في احتفالية بالعيد التاسع، "ماسبيرو زمان" تكرم قياداتها والعاملين بها

احتفلت قناة "ماسبيرو زمان" برئاسة محمد فردون، اليوم، بالعيد التاسع لانطلاقها، في حضور المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، والذي حرص على تكريم عدد من العاملين بالقناة تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير القناة.

وفي كلمته خلال اللقاء، وجّه "شبانة" الشكر إلى جميع العاملين بالقناة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، مؤكدًا أهمية دورهم في الحفاظ على تراث ماسبيرو وتقديمه للأجيال الجديدة. كما شدد على دعمه المستمر لمواصلة التطوير، واعدًا بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق مزيد من النجاحات.

وشمل التكريم عددًا من القيادات السابقة والحالية بالقناة، حيث تم تكريم منى الهانسي رئيس قناة ماسبيرو زمان الأسبق، وأشرف زايد رئيس الإدارة المركزية للمكتبات، وشيرين يحيي مدير عام العلاقات العامة بقطاع قنوات النيل المتخصصة.

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