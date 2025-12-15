الإثنين 15 ديسمبر 2025
محافظات

ثقافة البحيرة تنظم ندوة توعوية عن الأمراض المزمنة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
أقيمت ندوة توعوية بفرع ثقافة البحيرة – مركز الإبداع التابع لمركز ومدينة دمنهور، بعنوان:
«الأمراض المزمنة، الأسباب – الوقاية – العلاج»، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها وزارة الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بحضور الدكتور سامي العسالة وكيل مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ جودة جاويش مسئول التدريب بالمديرية، إلى جانب عدد من الأئمة من المساجد المختلفة. 

نشر الوعي الصحي بين المواطنين

وأكد الدكتور سامي العسالة وكيل مديرية أوقاف البحيرة،على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والطبية والثقافية في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المزمنة، وأن نشر الثقافة الصحية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود، مع التأكيد على دور الوعظ والإرشاد في توجيه الأفراد إلى السلوكيات الصحية السليمة.

ربط الخطاب الديني بالقضايا المجتمعية

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة على تعزيز الوعي الصحي، وربط الخطاب الديني بالقضايا المجتمعية المعاصرة، بما يسهم في بناء الإنسان وحماية المجتمع.

تكريم المتميزين من العاملين بوزارة الأوقاف 

كما قامت مديرية أوقاف بمحافظة البحيرة، بتكريم أحد أئمتها المتميزين. وذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – بتكريم المتميزين من العاملين بالوزارة تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم الدعوية، حيث كرّم الدكتور: عبد الصبور الأنصاري– مدير مديرية أوقاف البحيرة، وذلك بحضور الشيخ أحمد رجب خليفة - مدير عام الدعوة، فضيلةَ الشيخ، محمد علي مندور إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز، تقديرًا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء عمله الدعوي على الوجه الأكمل. 

إعلاءً لقيم الإخلاص والقدوة الحسنة

ومن جانبه، أكّد مدير المديرية أن وزارة الأوقاف تحرص على تحقيق الانضباط الوظيفي والتميز الدعوي في آنٍ واحد، فكما تُفعِّل الوزارة القانون بكل حزم تجاه أي تقصير أو مخالفة، فإنها في الوقت ذاته تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم المخلصين والمجتهدين من أبنائها؛ إعلاءً لقيم الإخلاص والقدوة الحسنة، وتشجيعًا لروح التنافس الشريف بين العاملين. 

الارتقاء بالمنظومة الدعوية والإدارية

وأكدت مديرية أوقاف البحيرة استمرارها في نهجها الداعم لكل نموذج إيجابي ومخلص في العمل، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الدعوية والإدارية داخل المديرية، تحقيقًا لرسالة الوزارة في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الرشيد.

بفرع ثقافة البحيرة بمحافظة البحيرة تكريم المتميزين الخطاب الدينى المؤسسات الدينية

