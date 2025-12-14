الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

أسعار الدولار، استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية. 

<span style=
الدولار، فيتو

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري: 
47.41 جنيه للشراء.
47.55 جنيه للبيع. 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:
47.45 جنيه للشراء.
47.55 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.45 جنيه للشراء.
47.55 جنيه للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري، انخفضت الأسعار عند:

47.45 جنيه للشراء.
47.55 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطنى، انخفضت الأسعار عند:

47.43 جنيه للشراء.
47.53 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

 

 

نرشح لك: الدولار وصل لكام النهارده ؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار فى البنوك المصرية الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار في البنك المركزي الدولار الأمريكي الدولار في البنك الدولار أمام الجنيه المصري الدولار امام الجنيه الدولار فيتو الدولار وصل لكام النهارده الدولار فى البنوك الدولار وصل لكام

مواد متعلقة

انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار في سعر جرام الذهب، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

اليورو يسجل 55.76، أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم السبت (اخر تحديث)

آخر تطورات حركة مؤشر الدولار عالميا اليوم السبت

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

أبطل أكذوبة معاداة السامية، مسلم ينقذ عشرات اليهود من الموت في هجوم أستراليا، فما القصة؟

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads