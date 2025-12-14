إنشاء مجمع خدمات بكفر صقر في الشرقية

18 حجم الخط

تواصل محافظة الشرقية أعمال الإنشاء الجاري لـ مبني مجمع خدمات رئاسة مدينة كفر صقر الجديد المقام على مساحة ٨٠ م من إجمالي ١٠٠٠ م وبتكلفة ١٣ مليونا و٥٧١ ألف جنيه، بغرض ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم.

العميد محمد محفوظ وكيل وزارة الإسكان

كشف العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان أن مجمع المصالح الحكومية بكفر صقر مكون من بدروم و٥ أدوار علوية لتقديم كافة الخدمات الحكومية لأبناء المدينة والقرى التابعة لها دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة.

تنسيق الإسكان مع مجلس المدينة لمتابعة الشركة المنفذة

شدد المحافظ على وكيل وزارة الإسكان بضرورة التنسيق مع رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام استكمال الأعمال ونهوها طبقًا للجدول الزمني المحدد وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء توصيل المرافق لمجمع الخدمات والاستفادة منه في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المركز.

وأكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم للحصول على كافة الخدمات اليومية بسهولة ويسر وذلك من خلال التوسع في إنشاء مجمعات خدمية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.

