رفعت سيد أحمد: إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة لتصفية قادة المقاومة الفلسطينية

تصاعدت حدة التوترات في قطاع غزة إثر اغتيال المقدم أحمد زمزم، ضابط الأمن الفلسطيني، جراء إطلاق نار نفذه مسلحون في مخيم المغازي بوسط القطاع، ما أعاد تسليط الضوء على نشاط الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي.

 اغتيال زمزم وتحرك المقاومة

تعرض الضابط زمزم لعملية اغتيال برصاص مسلحين كانوا يستقلون دراجات كهربائية، حسب "المركز الفلسطيني للإعلام". 

من جانبها، أعلنت "غرفة العمليات المشتركة" لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، في بيان لها، أن الأجهزة المختصة باشرت تحقيقًا فوريًا، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبهين، مؤكدة تواصل الجهود لملاحقة باقي المتورطين وكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي في كتائب القسام رائد سعد، في غارة استهدفت مركبته، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

 وقال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن اغتيال الضابط الفلسطيني واستمرار إسرائيل في سياسة الاغتيالات يكشفان عن نشاط الجماعات المتعاونة مع إسرائيل.

وأوضح سيد أحمد أن أبرز هذه الميليشيات هي ما تسمى "القوات الشعبية" والتي يقدر عدد عناصرها بـ 1000 مرتزق، وتتكون من المتعاونين مع الاحتلال، مشيرًا إلى أنهم لا يمتلكون قاعدة شعبية ويتواجدون بشكل خاص في رفح جنوب قطاع غزة ويحملون "بطاقات إسرائيلية".

واكد في تصريح لـ "فيتو" أن هذه الميليشيات "ستنتهي" وفقًا لتصريحات قادة حماس، مؤكدًا أنها بلا قاعدة شعبية و"مكروهة شعبيًا"، وليس لها مستقبل في قطاع محكوم بوجود المقاومة، مضيفًا أن الاحتلال نفسه "سيتخلص" منها بالقتل بمجرد تحقيق أغراضه.

وواصل الدكتور سيد أحمد حديثه مؤكدًا أهمية الالتفاف حول المقاومة لأنها تمثل "الحماية للشعب الفلسطيني"، وضرورة مراجعة الشعب الفلسطيني لنفسه إزاء "الاختراقات من جانب المتعاونين مع الاحتلال".

كما وجه دعوة إلى الدول العربية بتجنب مساعدة هذه الميليشيات التي "تتجسس عليهم"، وتجفيف منابع هذه الميليشيات للقضاء عليها، وصناعة مستقبل غزة مع الفلسطينيين بعيدًا عن "الدور الأمريكي الإسرائيلي" خلال المرحلة القادمة.

وحذر الخبير الاستراتيجي من أن المرحلة القادمة تستهدف "الغاز الفلسطيني" الذي يصل إلى نصف تريليون دولار، وتستهدف كذلك خلق قناة بن جوريون من خليج العقبة للبحر الأحمر، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لقناة السويس.

