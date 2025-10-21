الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حماس تعتقل عناصر من ميليشيا أبو شباب

كشفت قوة "رادع" التابعة لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية فجر اليوم جنوب قطاع غزة  استهدفت ميليشيا  ياسر أبو شباب.

 

حماس تنفذ عملية أمنية جنوب غزة 

وجاء في بيان رادع: أسفرت العملية عن اعتقال عدد من العناصر التابعة للميليشيا، ومصادرة معدات وأدوات عسكرية كانت تُستخدم في أنشطة تخريبية.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت بعد "رصد دقيق لتحركاتهم خلال الأيام الماضية"، مؤكدا أن العملية نفذت "بدقة ميدانية عالية" وتضمنت "تطويقا كاملا للمنطقة المستهدفة".

ولفت البيان إلى أن القوة تمكنت من "السيطرة على الموقع واعتقال المطلوبين دون أي مقاومة تذكر"، في إشارة إلى أن العملية تمت بسلاسة.

وختمت "رادع" بيانها بالتأكيد على "استمرارها في ضرب أوكار الفوضى والخيانة، وملاحقة كل من يهدد أمن المجتمع"، معربةً عن عزمها "اقتلاع جذور الخيانة وبسط سيطرة العدالة".

