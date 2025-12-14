كيف يتغلب رئيس حزب الوفد الجديد على ملف الديون؟

18 حجم الخط

تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير المقبل وسط استعدادات كبيرة للمرشحين لخوض معركة يناير المقبل.

ورغم كل هذه الاستعدادات للمنافسة على منصب رئيس أقدم الأحزاب السياسية إلا أن رئيس حزب الوفد المقبل تنتظره تركة ثقيلة للغاية وتحديات كبيرة ومن أبرز هذه الأمور الصعبة ديون الوفد المتراكمة على مدار سنوات سابقة منذ عهد رئيس حزب الوفد الأسبق الدكتور السيد البدوى.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وصلت الديون إلى 120 مليون جنيه وهو مبلغ مخيف للغاية تركة ثقيلة تجعل من يفكر فى الترشح دراسة الأمر أكثر من مرة وخاصة أنه سيكون المسؤول الأول عن الحزب على الرغم من الوجه الكبير له إلا أن الديون صعب تسديدها بين يوم وليله.

الديون بدأت منذ عهد رئيس حزب الوفد الأسبق الدكتور السيد البدوى الذى أعلن أنها بسبب خسائر الجريدة ولم يكن هو السبب فيها ولكنها تراكمت بعد ذلك من رئيس حزب لآخر حتى وصلت إلى هذا الحد المخيف للغاية.

السيطرة على ديون الحزب المتراكمة

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن ديون الحزب تجاوزت 120 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الديون لم تتراكم خلال فترة رئاسته للحزب بل ورثها عن الإدارات السابقة.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"فيتو": "الحزب كان يمتلك رصيدا يقدر بـ 100 مليون جنيه تم إنفاقها قبل توليه المسئولية، ولم أكن سببا فى هذه الديون بل تسلمت الحزب وهي قائمة بالفعل".

ويحاول أى رئيس حزب جديد للسيطرة على ديون الحزب المتراكمة اما جدولة الديون لأجل كبير أو دفع جزء منها من خلال تبرعات رجال الأعمال فى الحزب.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

وأضاف عبد السند يمامه لـ"فيتو": "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح"، مشيرا إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

