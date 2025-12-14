منهم يمامة وسري الدين والهضيبي، مرشحون قيد الدراسة على رئاسة الوفد

18 حجم الخط

أعلن عدد من المرشحين أنهم يقومون بدراسة الترشح على رئاسة حزب الوفد ولم يعلنوا رسميا خوض الانتخابات من عدمه.

ومن أبرز هؤلاء الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، الذى أكد أنه يدرس الأمر وسيعلن قراره عند فتح باب الترشح فى الثالث من يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأيضا الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام للوفد الحالى الذى أعلن إيصال أنه يدرس ترشحه على رئاسة حزب الوفد الانتخابات المقبلة، وأيضا الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد يدرس الترشح، والمهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا، جارى دراسة الترشح، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فلا يزال هو الآخر فى مرحلة دراسة الترشح من عدمه.

أما القيادى البارز فؤاد بدراوى فقد أعلنها رسميا بأنه سيترشح على رئاسة بيت الأمة.

موعد انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد، أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

المرشحون في انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف عبد السند يمامة لـ"فيتو": "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح"، مشيرا إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

وأكد بدراوى لـ"فيتو"، أن الأهم حاليا هو دعم أعضاء الوفد لي فى الترشح والانتخابات قائلا"عاوزين نعيد الوفد إلى وضعه الطبيعى".

واستكمل بدراوى، أن الفترة الماضية هى أصعب مرحلة يمر بها حزب الوفد، مشيرا إلى أنه ليس لديه خلفية عن ترشح المستشار بهاء أبو شقة فى الانتخابات.

وأوضح بدراوى، أن هناك لقاء اليوم مع عدد من قيادات الوفد، لافتا إلى أن اللقاء مجرد تجميع قيادات ورموز الوفد وليس للترشح من عدمه.

وأضاف أن اللقاء ليس له علاقه بترشح المستشار بهاء أبو شقة لانتخابات رئاسة الحزب من عدمه.

