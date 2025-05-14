محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير كوبري روميل (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية حاليًا لتطوير كوبرى روميل من جسات بعدد ١٦ وبعمق نحو ٤٣ مترًا، وحفر لاتساع الممر الملاحى أسفل الكوبري لمسافة ٢٨ مترا ليسع عبور اليخوت وغيرها من حركة الملاحة، وبما يسهم عقب إنشاء الكوبرى في التجديد الدائم والمستمر لمياه البحيرة بمنطقة الفيروز.

رافق محافظ مطروح خلال الزيارة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ورضا جاب رئيس مدينة مرسي مطروح.

محافظ مطروح يبحث الإسراع في تطوير كوبري روميل

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه جارى الإسراع في إنشاء الكوبرى وفقا للمخطط الزمنى والمقايسات الفنية اللازمة للوصول إلى الشكل السياحى والحضارى اللائق بمكانة الشاطئ وسمعته الشهيرة.

انتهاء تطوير كوبري روميل أكتوبر 2025

حيث من المقرر ظهور الشكل العام للكوبرى من تركيب خرسانة واستاليس وزجاج وغيرها مع الانتهاء كافة الأعمال في أكتوبر القادم بالشكل الحضارى والسياحى، مع الاستغلال الأمثل بما ستوفره أعمال التطوير من ممر زجاجى سياحى ومحلات وكافتيريات وغيرها وما سيعود من أعمال التطوير بالنفع على أهالي مطروح وزائريها من خلال توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح،وتنشيط حركة الملاحة والتجديد المستمر لمياه البحيرة والأنشطة البحرية بها.



بينما وجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة من جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، مع أهمية دراسة التوسعة المؤقتة لمجرى المياه الحالي أسفل الكوبرى لمزيد من تجديد حركة المياه بالبحيرة لحين الانتهاء من الأعمال بالكوبرى والشكل النهائي لمجرى الممر، كذلك التنسيق مع قطاع الكهرباء بشأن الكابل الكهربائي المار عبر الكوبري إلى المنشآت بشاطئ روميل.

وكان مطار مرسى مطروح الدولي، استقبل الخميس الماضي أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من العاصمة التشيكية براغ، وعلى متنها 190 سائحًا، في انطلاقة مبشرة للموسم السياحي الجديد، حيث تُعد هذه الرحلة، التي أقلتّها شركة "سمارت وينجز"، بداية لسلسلة من الرحلات السياحية المنتظمة القادمة من السوق الأوروبية خلال موسم الصيف، في إطار الجهود المشتركة لجذب المزيد من السائحين إلى مدينة مرسى مطروح.

ويواصل مطار مرسى مطروح الدولي استعداداته المكثفة لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الأسابيع المقبلة، بالتنسيق مع الجهات السياحية والفندقية، لضمان تقديم أفضل الخدمات والتجارب السياحية للزوار.

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