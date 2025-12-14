أول تعليق إسرائيلي على حادث إطلاق نار خلال احتفال يهودي في أستراليا

18 حجم الخط

بعد حادث إطلاق نار خلال احتفال يهودي في سيدني الاسترالية، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن "الهجوم كان متوقعًا".

إطلاق نار خلال احتفال يهودي في سيدني

وقال ساعر في فيديو الأحد إنه "عندما تستمر طوال عامين مظاهرات معادية للسامية في شوارع أستراليا، وفي سيدني تحديدًا، فإن ما حدث في النهاية هو بالضبط نتيجة لذلك".

كما أضاف أن إسرائيل حذرت حكومة أستراليا "مرات لا تحصى خلال هذه الفترة، لكنها للأسف لم تتخذ خطوات كافية"، مردفًا: "يجب على حكومة أستراليا أن تصحو الآن".

من جهته، ندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بما وصفه "هجومًا مروعًا على اليهود" في سيدني، داعيًا السلطات الأسترالية إلى تكثيف الجهود المتعلقة بمكافحة معاداة السامية.

حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة ومقتل العشرات

يأتي ذلك بعدما شهد شاطئ بوندي الشهير في سيدني، بوقت سابق الأحد، حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة ومقتل العشرات، خلال احتفالات بعيد "هانوكا" اليهودي (عيد الأنوار).

فيما أعلنت الشرطة الأسترالية إلقاء القبض على 2 مشتبه بهما، ومقتل 11 شخصًا وإصابة أكثر من 20 آخرين. ثم أكدت لاحقًا انتهاء التهديد الأمني.



في حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نحو 2000 شخص كانوا في الاحتفال الذي تم استهدافه، حيث سمعت عشرات طلقات النار.

يذكر أن أستراليا كانت شهدت في 6 ديسمبر 2024، هجومًا استهدف كنيسًا يهوديًا (Adass Israel Synagogue) في حي ريبولنيا بملبورن، حيث دخل حينها 3 أشخاص ملثمين الكنيس، بعدما كسروا نافذة، وأضرموا النار في أرجائه.

