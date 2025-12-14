الأحد 14 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

مترو الأنفاق والقطار السريع: "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"

بدأت شاشات قطارات الخط الثاني والثالث لمترو الأنفاق، وكذلك القطار السريع الموجود على أرصفة المحطات، في بث مجموعة من المقاطع القصيرة الخاصة بمبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"، التي أطلقتها وزارة الثقافة لاستثمار الزخم المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ بهدف التعريف بما تملكه مصر من متاحف متنوعة، مع التركيز على المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة، بوصف ما تحتويه جزءًا من تراث مصر الثقافي وكنوزها المادية والمعنوية.

ووجه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الشكر للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على رعايته للمبادرة، مشيرًا إلى أنها تأتي امتدادًا للتعاون الثقافي المشترك، الذي بدأ باحتفالية "نجيب محفوظ في القلب" في أبريل الماضي، ثم مبادرة الاحتفاء بالسيرة الهلالية والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي "الخال" خلال عيد الأضحى المبارك، وتلاها الاحتفاء بذكرى عيد وفاء النيل، وصولًا إلى احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

رؤية وزارة الثقافة لدمج الثقافة في الفضاءات العامة

كما أعرب وزير الثقافة عن تقديره للتعاون الصادق والتسهيلات التي قدمتها الهيئة القومية للأنفاق برئاسة الدكتور طارق حامد جويلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لدمج الثقافة في الفضاءات العامة، وتعريف الأجيال الجديدة برموز الهوية المصرية وقيمها الحضارية، وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي المصري، وتقديم محتوى راقٍ يعبر عن الهوية المصرية للمواطنين خلال تنقلاتهم. 

وأوضح أن مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير" تستهدف تعريف الجمهور، وخاصة الشباب، بالمحتوي الفني الثري داخل المتاحف المصرية، وجعل زيارتها جزءًا أصيلًا من الثقافة العامة للمواطن، وإتاحة الفرصة للتعرف على تاريخ مصر الفني والحضاري الممتد عبر آلاف السنين وحتى العصر الحديث.

وتتضمن المواد المعروضة على الشاشات لقطات سريعة من موضوعات متنوعة، منها مختارات من معرض فني نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير تحت الاسم نفسه، ضم أكثر من 150 عملًا فنيًا لرسامين من 35 دولة، في مشهد فني عالمي احتفى بروح مرحة وراقية، بالاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير كمنارة جديدة للحضارة والهوية، وتقدير أصحابها لمصر وثقافتها العريقة.

كما تشمل المقاطع معرضًا تخيليًا للتصوير الفوتوغرافي يضم صورًا حقيقية ونادرة لعدد من الفنانين المصريين والعالميين الذين زاروا المواقع الأثرية المصرية واحتفوا بالتصوير معها، منهم: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وعمر الشريف، وفيروز، وغيرهم. ويُضاف إلى ذلك لقطات تعريفية لعدد من المتاحف الثقافية والفنية والقومية التابعة لوزارة الثقافة، مع جولات سريعة داخل بعضها.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة ستتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل التعاون مع عدد من الوزارات الأخرى، بهدف التعريف بعشرات المتاحف الفنية والقومية والنوعية التي تحتضن كنوز مصر.

