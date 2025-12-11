الجمعة 12 ديسمبر 2025
خارج الحدود

حماس تحذر من كارثة في غزة جراء المنخفض الجوي

غزة
غزة
 قالت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إن قطاع غزة يعيش كارثة حقيقية بسبب المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار.

من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساء اليوم الخميس، أن قطاع غزة يشهد أمطارا غزيرة وفيضانات تزيد من تفاقم الأوضاع الهشة.

 

عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة على غزة

 وشهدت مدينة غزة صباح أمس، غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.

 

معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام. 

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

