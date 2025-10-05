الأحد 05 أكتوبر 2025
نقيب المعلمين: أطالب المجتمع بالمشاركة في إعادة صورة المعلم كمصدر للمعرفة والقيم

خلف الزناتي نقيب المعلمين، فيتو

بمناسبة الاحتفال العالمي بـ "يوم المعلم"، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص التقدير والامتنان إلى جموع المعلمين والمعلمات فى جميع محافظات وطننا الغالى مصر، عرفانًا بدورهم العظيم في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل، وترسيخ القيم الوطنية والتربوية في نفوس الأجيال الجديدة.

خلف الزناتي: خالص التقدير والامتنان إلى جموع المعلمين والمعلمات عرفانًا بدورهم العظيم في بناء الإنسان

وقال نقيب المعلمين: إن "يوم المعلم" ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو يوم نعلن فيه جميعا العرفان بالجميل لمعلمينا الأفاضل الذين زرعوا فى نفوسنا العلم والقيم الإيجابية، ونحيي المعلم المصري، الذي يواصل أداء رسالته بكل إخلاص، ونحن في النقابة نؤكد أن دعم المعلم هو المفتاح الحقيقي لأى تطور فى العملية التعليمية.

 اليوم العالمى للمعلم

وأوضح الزناتي أن المعلم هو المحور الحقيقي لمنظومة التعليم، ولا يمكن الحديث عن جودة تعليم أو تطوير مناهج دون الاستثمار الحقيقي في المعلم، من خلال التدريب المستمر، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأشار خلف الزناتي إلى أن نقابة المعلمين تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، على تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تحسين أحوال المعلم المعيشية والمالية، العمل على إصدار تشريعات تضمن كرامة المعلم وتحفظ حقوقه لمنع أى تعدى عليه أثناء أداء رسالته، وتوفير برامج تدريب وتطوير مهني مستدامة تواكب متغيرات العصر.

وأكد نقيب المعلمين أن النقابة لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق المعلمين، وستظل الصوت الأمين لكل معلم ومعلمة.

وأشار النقيب إلى أهمية أن يمنح المجتمع، المعلم ما يستحقه من احترام وتقدير، وأن نتشارك جميعا في إعادة بناء صورة المعلم كمصدر للمعرفة والقيم، لأن المعلم هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء الحضارة، وبتقديره نغرس في الأجيال القادمة قيمة العلم والعمل والانتماء.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب: إننا في هذا اليوم نقف احتراما وتقديرا ونقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لكل معلم ومعلمة، يقفون في فصولهم بابتسامة رغم التحديات، ويُضيئون شمعة في عقل كل طالب وطالبة، لتحقيق مستقبل أفضل، كل عام ومعلمو مصر بخير.

