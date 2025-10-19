محافظ الأقصر يتابع الأنشطة التموينية ويفتتح سوق اليوم الواحد بطيبة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة تفقدية بمدينة طيبة الجديدة، شملت عددًا من المواقع الخدمية ومشروعات الدعم التمويني بالمدينة.

مشروعات الدعم التمويني

بدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد محطة الوقود بطيبة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لاستيعاب 175 طنًا من المواد البترولية المتنوعة، التابعة لشركة النيل للبترول، وتُعد محطة طيبة من المحطات الاستراتيجية لخدمة وتموين السيارات بمحافظة الأقصر، حيث تقع بالبوابة الشرقية للمحافظة في بداية الطريق الصحراوي الشرقي السياحي (الأقصر – الغردقة).

كما تفقد محافظ الأقصر المخبز البلدي المدعم داخل المدينة، واطمأن على جودة ومواصفات الخبز المنتج، مشيدًا بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، افتتح محافظ الأقصر سوق اليوم الواحد بمدينة طيبة الجديدة، برفقة المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء أحمد رمضان مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والطيرى حسن نائب رئيس جهاز مدينة طيبة.

والسوق مقام بالتعاون بين جهاز مدينة طيبة ومديرية التموين، وشارك في السوق نحو 15 شركة وعدد 2 من تجار الخضروات والفاكهة الطازجة من القطاعين العام والخاص، حيث تم عرض السلع الغذائية والمجمدات والدواجن بتخفيضات وصلت إلى 40%، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الأقصر أن الجولة تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التموينية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين في تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، بحضور الدكتور كرم عبد الستار عميد الكلية، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث قدمت طالبات قسم اللغات والترجمة فقرات متنوعة،، كما استمع محافظ الأقصر إلى شرح حول فصول التمريض الملحقة بالكلية التابعة للمعهد الفني الصحي بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط، والتي تستقبل الطالبات لأول مرة بعدد 100 طالبة.

