رئيسة حي شرق الإسكندرية تتفقد سوق اليوم الواحد

18 حجم الخط

قامت المهندسة إنجي محمد فتحى رئيسة حى شرق الإسكندرية بتفقد معرض سوق اليوم الواحد للمنتجات الغذائية لمراقبة ومتابعة جودة المعروضات وأسعارها المعلنة.

ويأتي بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الإنضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.

وتمتد فعاليات السوق الى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بشارع جميلة بوحريد بالساعة أمام سور التدريب المهني، وذلك بتواجد مدير إدارة تموين شرق والإدارات المعنية بالحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.