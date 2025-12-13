غدا، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدء فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي يبلغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الاقتراع ستُجرى للمصريين في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء، بينما تُعقد داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس، على أن تُعلن النتيجة الرسمية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الانتخابات أسفرت عن فوز 40 مرشحًا، بواقع 4 مرشحين مستقلين و36 مرشحًا عن الأحزاب، فيما تُجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح في 55 دائرة انتخابية.

وأوضحت الهيئة أن دوائر الإعادة بالمرحلة الثانية تتوزع على المحافظات على النحو التالي:



الدقهلية: إعادة كاملة في الدوائر العشر.



الغربية: إعادة كاملة في الدوائر السبع.



كفر الشيخ: إعادة كاملة في الدوائر الأربع.



المنوفية: إعادة كاملة في الدوائر الست.



القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6.



الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9.



القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19.



دمياط: إعادة في دائرة واحدة.



بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة.



الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر.



السويس: إعادة في دائرة واحدة.



شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة.



جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة.

محظورات الدعاية خلال الصمت الانتخابي



يحظر القانون خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل المحظورات:

1. وقف جميع الإعلانات

منع نشر أو بث أي إعلان ترويجي عبر الصحف، القنوات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية أو المنشورات الورقية.

2. حظر الدعاية على مواقع التواصل

يتوقف المرشحون وأنصارهم عن:

نشر منشورات مؤيدة

مشاركة فيديوهات دعائية

استخدام الإعلانات الممولة

توجيه دعوات التصويت عبر المنصات المختلفة

3. منع المؤتمرات والجولات الانتخابية

يمتنع المرشحون عن تنظيم:

المؤتمرات الجماهيرية

اللقاءات المفتوحة

الجولات الميدانية أو الزيارات الدعائية

4. حظر الدعاية قرب اللجان

لا يُسمح بأي مظاهر دعائية أمام أو بجوار اللجان الانتخابية، ويُحظر توزيع منشورات أو تعليق لافتات أو تشغيل سيارات تحمل شعارات انتخابية.

5. عدم استغلال المؤسسات العامة

يُمنع استخدام دور العبادة أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة في أي دعاية أو توجيه للناخبين.

عقوبات كسر الصمت الانتخابي



تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن مخالفة ضوابط الصمت الانتخابي تُعد انتهاكًا قانونيًّا يستوجب:

فرض غرامات مالية

إحالة المخالفات للنيابة

شطب المرشح إذا ثبت قيامه بمخالفات مؤثرة على نزاهة العملية الانتخابية

تدعو الهيئة المواطنين إلى استغلال فترة الصمت الانتخابي في مراجعة برامج المرشحين واختيار الأفضل بناءً على القناعة الكاملة بعيدًا عن المؤثرات الدعائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.