أربكت ليتوانيا، بيلاروسيا تحسم أمر مناطيد تهريب السجائر

وافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على وقف تحليق مناطيد الطقس من بلاده إلى ليتوانيا، بحسب ما ذكر جون كول مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت.

وقف تحليق مناطيد الطقس من بيلاروسيا إلى ليتوانيا

وقال كول لوكالة "رويترز"، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا بعد يومين من المحادثات مع لوكاشينكو، إن الرئيس "وافق في الآونة الأخيرة على بذل كل ما في وسعه لوقف إطلاق المناطيد".

إغلاق مطار العاصمة أكثر من 12 مرة في الأشهر الماضية



وتسببت المناطيد، التي يستخدمها مهربو السجائر، في إغلاق مطار العاصمة أكثر من 12 مرة في الأشهر القليلة الماضية.

وتتهم ليتوانيا بيلاروسيا بالسماح للمهربين باستخدام المناطيد لنقل السجائر المهربة عبر الحدود؛ ما أجبر مطار فيلنيوس مرارًا على تعليق عملياته وهو ما أحدث اضطرابات في حركة الطيران.



ونفت بيلاروسيا، التي سمحت باستخدام أراضيها في الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، مسؤوليتها عن المناطيد واتهمت ليتوانيا بالقيام باستفزازات، بما في ذلك مزاعم إرسال طائرة مسيرة لإسقاط "مواد متطرفة".

ورفضت ليتوانيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي والتي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي سابقًا، هذه الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة.

