الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إغلاق مطارين في ليتوانيا بسبب بيلاروسيا، ما القصة؟

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية، بإغلاق ليتوانيا، مساء اليوم الجمعة، مطاري فيلنيوس وكاوناس، بسبب تحليق مناطيد من بيلاروسيا.

انتهاك صارخ لسلامة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل، قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن طائرات عسكرية روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي لبلاده أمس الخميس، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ لسلامة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح نوسيدا، في منشور على منصة "إكس"، أن وزارة الخارجية الليتوانية تعتزم استدعاء ممثلي السفارة الروسية في العاصمة فيلنيوس للاحتجاج على هذا الانتهاك، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف الرئيس الليتواني: "هذا انتهاك فاضح للقانون الدولي ولسيادة ليتوانيا على أراضيها.. ومرة أخرى، يؤكد أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي".

ولم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن الحادث. 

حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وتأتي هذه الواقعة في وقت تعيش فيه دول البلطيق حالة تأهب قصوى، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت سلسلة من الحوادث الغامضة المرتبطة بالطائرات المسيّرة وانتهاكات المجال الجوي من جانب الطائرات الحربية الروسية، مخاوف من أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختبر ردود فعل دفاعات "الناتو".

واتهم بعض القادة الأوروبيين بوتين بشن حرب هجينة ضد أوروبا، بينما تنفي موسكو قيامها بأي اختبارات أو استفزازات ضد الحلف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليتوانيا بيلاروسيا فيلنيوس وكاوناس الناتو دول البلطيق بوتين

مواد متعلقة

الناتو: عقوبات أمريكا على روسيا تزيد الضغط على بوتين للتفاوض

رئيس وزراء بلجيكا يحذر أوروبا من المساس بأصول روسيا المجمدة

وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة

الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة 19 من عقوبات روسيا
ads

الأكثر قراءة

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads