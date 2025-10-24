إغلاق مطارين في ليتوانيا بسبب بيلاروسيا، ما القصة؟

أفادت تقارير إخبارية، بإغلاق ليتوانيا، مساء اليوم الجمعة، مطاري فيلنيوس وكاوناس، بسبب تحليق مناطيد من بيلاروسيا.

انتهاك صارخ لسلامة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل، قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن طائرات عسكرية روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي لبلاده أمس الخميس، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ لسلامة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح نوسيدا، في منشور على منصة "إكس"، أن وزارة الخارجية الليتوانية تعتزم استدعاء ممثلي السفارة الروسية في العاصمة فيلنيوس للاحتجاج على هذا الانتهاك، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف الرئيس الليتواني: "هذا انتهاك فاضح للقانون الدولي ولسيادة ليتوانيا على أراضيها.. ومرة أخرى، يؤكد أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي".

ولم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن الحادث.

حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وتأتي هذه الواقعة في وقت تعيش فيه دول البلطيق حالة تأهب قصوى، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت سلسلة من الحوادث الغامضة المرتبطة بالطائرات المسيّرة وانتهاكات المجال الجوي من جانب الطائرات الحربية الروسية، مخاوف من أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختبر ردود فعل دفاعات "الناتو".

واتهم بعض القادة الأوروبيين بوتين بشن حرب هجينة ضد أوروبا، بينما تنفي موسكو قيامها بأي اختبارات أو استفزازات ضد الحلف.

