كيف علق طارق الشناوي على موقف محمد صبحي مع سائقه؟

محمد صبحي، أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنان محمد صبحي يُعد من كبار الفنانين في الساحة الفنية، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة وتاريخه الطويل.

وأضاف، أن محمد صبحي مر بفترة صعبة صحيًا، حيث دخل في غيبوبة مرتين ويخضع لأدوية دقيقة، وهو ما قد يؤثر على حالته النفسية وردود أفعاله.

الالتزام والانضباط: محمد صبحي صارم في مسألة المواعيد منذ سنوات

وأوضح طارق الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كل الكلام» الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس، أن محمد صبحي معروف منذ سنوات طويلة بصرامته والتزامه الشديد بالمواعيد، مؤكّدًا أن هذا المبدأ جزء من تكوينه المهني، إذ كان يعاقب الممثلين المتأخرين عن مواعيد العرض، وقد يصل الأمر إلى خصم مبالغ مالية أو عدم الاستعانة بالممثل مرة أخرى إذا تكرر التأخير، وهو ما يوضح صرامته في العمل.

لحظة مؤسفة لسائق محمد صبحي: الجمهور تأثر وشهد حالة إنسانية صعبة

وأشار طارق الشناوي إلى أن المشهد الذي أثار ضجة مؤخرًا وأثار حزن الجمهور كان رؤية رجل كبير السن، تجاوز الستين عامًا، يركض خلف السيارة دفاعًا عن مصدر رزقه. وأضاف أن الكثيرين تعاطفوا مع السائق، لافتًا إلى أن الحالة الصحية التي كان يمر بها صبحي ربما تفسر حدة رد فعله، مؤكدًا أن الفنان أخطأ، لكن يجب النظر إلى الظروف المحيطة بالموقف.

سبب الواقعة: صحة الفنان محمد صبحي وتمسكه بمبدأ الالتزام

وتابع الشناوي أن ما حدث ناتج عن سببين رئيسيين: الأول الحالة الصحية الصعبة التي مر بها محمد صبحي، والثاني تمسكه بمبدأ الالتزام الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من شخصيته المهنية والنفسية.

وأضاف أن الفنان صلاح عبد الله سبق أن تحدث عن صرامة صبحي في الالتزام بالوقت، وهو ما يشهد عليه كثيرون ممن عملوا معه.

موقف سائق محمد صبحي والرسالة الإنسانية المطلوبة

وأكد الشناوي أنه تعاطف مع السائق، رغم فهمه لأسباب تصرف صبحي، متمنيًا أن يقوم الفنان بلطف إنساني بسيط، مثل التقاط صورة معه أو تقديم لفتة ودية، مؤكدًا أن ذلك لن يقلل من مكانته الفنية، بل قد يزيد تقدير الجمهور له.

محمد صبحي يوضح حقيقة الواقعة: لم أشاهد السائق يركض

وأشار الشناوي إلى أن محمد صبحي أصدر بيانًا صحفيًا أوضح فيه أن الواقعة لم تحدث كما تم تداولها على مواقع التواصل، وأنه كان في الحمام وقت الحدث، مؤكدًا أن الأمور لم تكن كما صُورت، وأن موقفه واضح وقد انتهى بالفعل.

طارق الشناوي: السوشيال ميديا تتسم بالمبالغة في ردود الفعل

وشدد الناقد على أن الضجة حول الواقعة مبالغ فيها، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تتسم بالتطرف في المواقف، سواء بالحب أو الكره، وأن هذه الحالة أصبحت سمة عامة في التعامل مع كثير من القضايا، وليس فقط حادثة محمد صبحي.

