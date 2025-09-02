الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل وزوجته بتهمة قتل مسن خنقا لسرقة أمواله في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل وزوجته بتهمة قتل مسن خنقا لسرقة أمواله بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن متوفى داخل شقته بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بعثرة محتويات الشقة وسرقتها.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى لقى مصرعه على يد عاطل استأجر لديه شقة، حيث إن الأول يعيش بمفرده فخطط لسرقته وقتله لشراء المواد المخدرة، ثم تحين الفرصة ودخل إلى شقة الضحية.

وأضافت التحريات أن المتهم استعان بزوجته، حيث بمجرد دخولهما شقة المجني عليه قاما بضربه وتقييده ثم خنقاه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة

