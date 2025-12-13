نيويورك تايمز: المجاعة تتفشى بالفاشر والدعم السريع تمرر مساعدات هزيلة

18 حجم الخط

سمحت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، للمرة الأولى منذ سيطرتها على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، بدخول مساعدات إنسانية محدودة ومتفرقة إلى المدينة المنكوبة.

المجاعة تتفشى بالفاشر والدعم السريع تمرر مساعدات هزيلة

ووُصفت هذه الخطوة بأنها استثناء نادر لا يغير من واقع الحصار الخانق والتعتيم المفروض على الأوضاع الإنسانية هناك، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



وفرضت قوات الدعم السريع تعتيمًا كاملًا على الاتصالات في الفاشر منذ سيطرتها عليها.

تزامن ذلك مع إفادات شهود عيان ومنظمات حقوقية عن ارتكاب فظائع جماعية بحق المدنيين.

و لا يزال الوصول إلى المدينة، الواقعة في إقليم دارفور غرب السودان، محظورًا على الصحفيين والمنظمات الدولية.

وانقطع التواصل مع عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخلها، وفقًا للتقرير.

تقديم مساعدات غذائية لنحو 1200 أسرة في مراكز الإيواء على دفعتين



وتمكنت منظمة "مالم دارفور للسلام والتنمية"، وهي منظمة إنسانية محلية، من الدخول للفاشر. قدمت المنظمة مساعدات غذائية لنحو 1200 أسرة في مراكز الإيواء على دفعتين.

وأكدت المنظمة أن السكان يواجهون نقصًا حادًا في المياه والخدمات الطبية، خاصة الجرحى وكبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.



قال لقمان أحمد، رئيس المنظمة: "إنها كارثة بكل معنى الكلمة. الناس يعانون ولا يوجد طعام".

وأعرب عن أمله في أن يشجع هذا الدخول المحدود جهات أخرى على محاولة الوصول إلى المدينة، رغم المخاطر الأمنية الجسيمة.



كما أوضح أحمد أن منظمته تفاوضت مباشرة مع قوات الدعم السريع للحصول على إذن بالدخول، بينما لا تزال أكبر منظمات الإغاثة الدولية عاجزة عن الوصول.

وفشلت مفاوضات الأمم المتحدة مع قادة الدعم السريع على مدى أسابيع في تأمين ممرات إنسانية آمنة، رغم ما أُعلن سابقًا عن “تقدم مفيد” وموافقات مبدئية لم تُنفذ على الأرض.



وقال روس سميث، مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، إن النشاط العسكري المستمر داخل الفاشر يجعل الوصول غير آمن.

وأضاف: "ليس لدينا أي قوافل غذائية متجهة إلى الفاشر في الوقت الراهن"، رغم الاستعداد للتحرك فور استيفاء الحد الأدنى من الشروط الأمنية.



كما أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض حصص الإغاثة في السودان ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب نقص التمويل. حذر البرنامج من أن الموارد الحالية لا تكفي سوى لأربعة أشهر، حتى بعد تقليص الحصص إلى مستويات وصفها بأنها "الحد الأدنى المطلق للبقاء".

