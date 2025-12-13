السبت 13 ديسمبر 2025
هاني سري الدين: أدرس الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد

هانى سرى الدين
هانى سرى الدين
انتخابات حزب الوفد، كشف الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد أنه يدرس الترشح لانتخابات رئاسة الوفد المقبلة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

وأشار سرى الدين إلى أنه يجري مشاورات واسعة مع عدد من رموز حزب الوفد وقياداته للوصول إلى رؤية شاملة على ضوء المعطيات الحالية تخرج بالوفد من أزماته المتلاحقة، وتعيد له مكانته في المشهد السياسي والشارع المصري بما يتفق مع ثوابته الوطنية.

موعد انتخابات حزب الوفد

وأضاف: إن الأيام القادمة ستشهد مزيد من الحوارات واللقاءات مع قيادات الوفد وأبنائه من مختلف الاتجاهات، لبناء توافق وفدى حول مشروع شامل لإعادة بناء الحزب.

والدكتور هاني سري الدين سياسي واقتصادي كبير ترأس لجنة الشئون المالية والاستثمار في مجلس الشيوخ في دورته السابقة وشغل منصب رئيس هيئة سوق المال سابقا فضلا عن عمله كأستاذ للقانون التجاري بجامعة القاهرة.

وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير المقبل.

