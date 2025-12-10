هل يترشح عبد السند يمامة في انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة؟

18 حجم الخط

تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد في الثلاثين من يناير المقبل وسط توقعات كبيرة بترشح الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى ولكن بفرصة ضعيفة في النجاح هذه المرة نظرا للأحداث المتصارعة بالحزب في عهده.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إنه لم يتخذ القرار النهائي حول ترشحه على رئاسة الحزب والتى ستجرى فى يناير المقبل.

فيما أكدت مصادر داخل الحزب أن يمامة ينوى الترشح فى الانتخابات المقبلة وسيعلن عن قراره قريبا أو ربما وقت تقديم أوراقه للانتخابات ولكنه ينتظر ليرى من سيعلن الترشح ومن المتوقع ترشح فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والدكتور هانى سرى الدين والدكتور ياسر حسان وأيضا المستشار بهاء أبو شقه رئيس حزب الوفد السابق.



فيما أكدت أيضا مصادر مقربة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق، أنه يدرس أيضا الترشح على رئاسة الحزب الدورة المقبلة.

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخه، في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تقاليد حزب الوفد الديمقراطية العريقة.

