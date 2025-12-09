مطالب برحيل يمامة عن رئاسة الوفد، نتائج انتخابات النواب والشيوخ تفجر الغضب في بيت الأمة

18 حجم الخط

أظهرت النتائج الأخيرة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ تراجعا كبيرا لنتائج حزب الوفد، فبعدما كان حزب الوفد فى مقدمة الصفوف فى الانتخابات، حتى بات حاليا الأخير، وحتى فى القائمة الإنتخابية لم يحصل إلا على القليل منها، وهو ما أثار الغضب داخل بيت الأمة.

انتخابات مجلس النواب

حصل حزب الوفد فى قائمة مجلس النواب، على 6 مقاعد فقط، ولم يحصل حتى الآن على مقاعد فردية، فأغلب مرشحيه على المقاعد الفردية قد خسروا المقاعد على مستوى الجمهورية باستثناء مقعد أو اثنين فقط فى الإعادة لذلك صار بيت الأمة فى مؤخرة الصفوف.

وفى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية لم يحصل حزب الوفد إلا على مقعدين فقط فى القائمة الوطنية، وأيضا يعد فى المؤخرة بمجلس الشيوخ، وبعد انتخابات مجلس الشيوخ طالب أعضاء وقيادات الهيئة العليا رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، بالرحيل عن رئاسة الحزب، بسبب المقاعد القليلة للغاية، وبالفعل أعلن يمامة دعوة الجمعية العمومية لسحب أو تجديد الثقة فيه، إلى أنه وبعد يومين تراجع عن القرار مرة أخرى.

وحصل حزب الوفد المصري على مقعدين فى القائمة الوطنية بالمرحلة الثانية، وهما: باسم عبد المحسن حجازى ومحمدعبد العليم أحمد خليفة.

وفى وقت سابق، قال طارق سباق القيادى فى حزب الوفد: إن هناك اتجاها قويا داخل الحزب بالانسحاب من انتخابات مجلس النواب المقبلة والانسحاب من القائمة الوطنية بسبب مقاعد الحزب فيها.

وأضاف سباق فى تصريح خاص لـ"فيتو": أنه حال اتخاذ قرار من قبل الهيئة العليا بالحزب الانسحاب من القائمة فهذا القرار يعد ملزما لرئيس الحزب.

وأشار القيادى فى حزب الوفد إلى أن تمثيل الحزب بـ ٦ مقاعد فى القائمة ليس طيبا على الإطلاق، موضحا أن علاقة حزب الوفد مع الدولة رائعة.

وفى النهاية أستقرت الأمور فى الحزب إلى إنتخابات رئاسة الوفد المقبلة، التى ستجرى فى الثلاثين من يناير المقبل، والتى من المتوقع ترشح شخصيات كبرى فيها، بعد أن صارت فرص الدكتور عبد السند يمامه رئيس الحزب الحالى، ضعيفة بعد الأزمات الأخيرة التى حدثت فى عهده.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

من جانبه، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يتخذ القرار النهائي حول ترشحه على رئاسة الحزب والتى ستجرى فى يناير المقبل.

وتنطلق انتخابات رئاسة حزب الوفد في شهر يناير المقبل، ويستعد المرشحون على مقعد الرئيس حاليا لإعلان الترشح، والوصول لأغلب المحافظات التى سيحصدون منها الأصوات فى الانتخابات المقبلة.

ومن أبرز المرشحين الموجودين حاليا على ساحة الوفد؛ فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور هانى سرى الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أيضا، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بالوفد.

فيما أكدت أيضا مصادر مقربة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق، أنه يدرس أيضا الترشح على رئاسة الحزب الدورة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.