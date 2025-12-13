وفاة أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين الأسبق

18 حجم الخط

نعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل العام.

وقد تولى الفقيد منصب وزير التموين والتجارة الداخلية في الفترة من أغسطس 2012 حتى يناير 2013، حيث قاد الوزارة خلال مرحلة مهمة، وأسهم في إدارة منظومة السلع الأساسية ودعم المواطنين.

وكان الفقيد مثالًا للتفاني والخبرة المهنية العميقة، حيث كان أحد أبناء قطاع الصناعات الغذائية، وتدرج في مناصبه حتى تولى مسؤولية قيادة الوزارة.

وتقدمت الوزارة، قيادةً وعاملين، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.