خبير: تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة التثبيت الدولية في غزة بلونة اختبار

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور،أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية المتخصص بملف الصراع العربى الإسرائيلى إن ما كشفته مصادر أمريكية وإسرائيلية من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة التثبيت الدولية (ISF) في غزة، هى محاولة أمريكية لإطلاق بالونة اختبار أو جس النبض على غرار طرح أسماء ثم سحبها مثل طرح اسم تونى بلير ثم سحبه، فالقوة حسب ما ورد فى اتفاق وقف اطلاق النار هى قوة استقرار وبالتالى هي أقرب لقوة مراقبة لوقف إطلاق النار

ليس من صلاحيات هذه القوة الاشتباك مع المقاومة أو الانحياز لإسرائيل

وأكد فى تصريح لفيتو أن هذا الأمر منصوص عليه فى الاتفاق وليس من صلاحيات هذه القوة الاشتباك مع المقاومة أو الانحياز لإسرائيل وإتمام المهام التى فشل فيها الجيش الإسرائيلى، وبالتالى الجانب الأمريكى بالتعاون مع الجانب الإسرائيلى يحاول جس النبض بهذة البلونة للتفاوض ، مثلما تم استبعاد تونى بلير لأن يده ملطخة بدماء العراقيين، فمن يطرح بعده سيكون مقبولا، نفس الأمر أمريكا واسرائيل يقبلان بشخصية ليس لها ماض لا بالتدخل فى العراق ولا ليبيا ولا أفغانستان

لجنة السلام متوافقة مع مجلس الأمن الذى وضع لها بنود وحصنها

وواصل حديثه قائلا إن لجنة السلام متوافقة مع مجلس الأمن الذى وضع لها بنودا وحصنها، وبالتالى اى محاولات أمريكية إسرائيلية للتحايل على هذا الأمر ستكون مضيعة للوقت، خاصة وأن مصر مستعدة لإعمار غزة، وإذا تم تشكيل القوة بشكل صحيح سيكون التدخل الدولي مفيد للجميع من حيث وقف العدوان الإسرائيلي ووقف الانتهاكات المتكررة من جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق وإنهاء الحرب وبالتالي يتم تنفيذ المرحلة الثانية بأريحية

وكانت قد كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتعيين جنرال أمريكي برتبة نجمتين لقيادة قوة التثبيت الدولية (ISF) في غزة.

مراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية



ويكتسب هذا التعيين أهمية خاصة، إذ يزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين غزة وإعادة إعمارها، ما يجعل المشروع أكبر مشروع سياسي-مدني-عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين بحسب روسيا اليوم نقلًا عن موقع أكسيوس.

وأنشأت واشنطن مقرا مدنيا- عسكريا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية، كما تتولى القيادة الأمريكية التخطيط لإعادة إعمار غزة. ويتوقع أن يرأس ترامب "مجلس السلام في غزة"، فيما سيشارك كبار مستشاريه كأعضاء في المجلس التنفيذي الدولي، على أن تتولى الولايات المتحدة قيادة قوة الأمن الخاصة بالقطاع، مع التأكيد على أن هذا لا يعني وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة.

