برنامج الأغذية العالمي يعلن تخفيض حصص الطعام المقدمة للسودان لهذا السبب

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه سيخفض اعتبارا من الشهر المقبل حصص الطعام المقدمة للمجتمعات السودانية التي تواجه المجاعة، وذلك بسبب نقص التمويل.

برنامج الأغذية العالمي يعلن تخفيض حصص الطعام المقدمة للسودان

ومن جانبه قال روس سميث، مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الغذاء ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف: "سنضطر بدءا من يناير إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70% للمجتمعات التي تواجه المجاعة، و50% للمجتمعات المعرضة لاحتمال المجاعة".

وأضاف: "بحلول أبريل المقبل، سنصل إلى مرحلة حرجة للغاية فيما يتعلق بالتمويل".

وتابع سميث قائلا: "عائلات تعاني من المجاعة منذ أشهر، وواجهت فظائع جماعية، وتعيش الآن في أماكن مكتظة، ولا تتلقى سوى دعما محدودا للغاية"، مشيرًا إلى نقص الخدمات الصحية المتاحة، وإلى إقامة النازحين في ملاجئ هشة مصنوعة من القش.

المجاعة تتفشى في السودان بسبب الحرب

وتواجه مناطق في إقليم دارفور المجاعة وسوء التغذية، ومن المتوقع أن يتفاقم الجوع اعتبارا من فبراير 2026 مع نفاد المخزونات الغذائية واستمرار القتال، وما يزيد هذه التحديات الجسيمة تعقيدا، الفجوة الهائلة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة.

ووفقا لأحدث تصنيف مرحلي متكامل للأمن الغذائي، فإن 21.2 مليون شخص، أي 45% من السكان في السودان، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وتسببت الحرب التي اندلعت عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر منذ سيطرة "قوات الدعم السريع: عليها أواخر أكتوبر الماضي، ووصل نحو 15 ألفا منهم إلى طويلة، وهي بلدة صغيرة مجاورة تخضع لسيطرة قوات محايدة.

