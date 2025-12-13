14 علاجا منزليا لنزلات البرد والإنفلونزا

18 حجم الخط

على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لـنزلات البرد أو الإنفلونزا، فإن اللجوء إلى بعض التدابير البسيطة، كتناول وعاء من حساء الدجاج أو كوب من شاي الزنجبيل الساخن بالعسل، يمكن أن يساهم بفاعلية في إدارة الأعراض المزعجة، وبعض العلاجات المنزلية، مثل فيتامين سي، قد تقلل قليلًا من مدة الإصابة بالمرض.

تتسبب هذه الأمراض في حالة من البؤس للمصاب نتيجة آلام الجسم، والحمى، والقشعريرة، واحتقان الأنف، وبينما لا يمكن لهذه الوصفات المنزلية أن تشفي المرض تمامًا، إلا أنها تخفف وطأة تلك الأعراض خلال مرحلة التعافي، ومع ذلك، ينصح الخبراء بضرورة طلب الرعاية الطبية الفورية في حال عدم تحسن الأعراض، أو عند مواجهة صعوبة في التنفس، أو تسارع في ضربات القلب، أو الإغماء، أو أي أعراض حادة أخرى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. حساء الدجاج

لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت أن حساء الدجاج يعالج البرد أو يسرع الشفاء، لكن مكوناته تحتوي على عناصر غذائية تدعم الجهاز المناعي.

كما يعد طعام مريح يوفر الترطيب اللازم للجسم ويحسن الحالة العامة، وتشير بعض الأدلة إلى أن العناصر الغذائية في الحساء قد تبطئ حركة "العدلات"، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من العدوى، وعندما تتحرك هذه الخلايا ببطء، تبقى مركزة بشكل أكبر في المناطق التي تحتاجها في الجسم، مما قد يساهم في عملية الشفاء.

ويمكن تحضير الحساء باستخدام الدجاج والجزر والكرفس والبصل، أو استبداله بمرق العظام الذي يحمل فوائد صحية أيضًا.

2. الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للأكسدة والميكروبات والالتهابات، ويستخدم لتقليل آلام العضلات وإدارة الغثيان، ويمكن تحضير الشاي بغلي شرائح من جذر الزنجبيل الطازج في الماء، فبالإضافة إلى توفير الترطيب، يعمل الزنجبيل على تهدئة آلام العضلات، وتخفيف التهاب الحلق، وتقليل الغثيان إن وجد.

3. العسل

يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، ويساعد شرب العسل مع الشاي والليمون في تخفيف آلام الحلق، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يعمل كمثبط للسعال.

يجب عدم تقديم العسل للأطفال دون سن 12 شهر، لاحتمالية احتوائه على جراثيم "التسمم الممباري"، وفي حين أنها عادة ما تكون غير ضارة للأطفال الأكبر سنا والبالغين، فإن الجهاز المناعي للرضع لا يكون قادر على مقاومتها.

4. الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، الذي يمتلك خصائص مضادة للميكروبات ومن المحتمل أن تكون مضادة للفيروسات أيضا، وقد تؤدي إضافة الثوم إلى النظام الغذائي إلى تقليل شدة أعراض البرد، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يساعد في تجنب الإصابة بالمرض في المقام الأول.

ورغم الحاجة لمزيد من الأبحاث حول فوائده في مكافحة البرد، إلا أن إضافته للطعام لا تسبب ضرر.

5. نبات الإكيناسيا (القنفذية)

استخدمت عشبة وجذور نبات الإكيناسيا لأغراض طبية منذ القدم، وتحتوي مكوناتها النشطة على الفلافونويد، وهي مواد كيميائية لها تأثيرات علاجية عديدة مثل تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب.

تشير الأدلة إلى أن الإكيناسيا قد تساعد في الوقاية من البرد لكنها قد لا تقصر مدته، واقترحت الدراسات أن تناولها قد يساعد في علاج أعراض البرد الشائعة لدى الأطفال.

6. فيتامين سي

يلعب فيتامين سي دور مهم كمضاد للأكسدة وداعم للجهاز المناعي، ومن مصادره الغذائية الجيدة: الحمضيات، والفلفل الأحمر، والخضروات الورقية الخضراء مثل البروكلي.

وقد تساعد إضافة عصير الليمون الطازج إلى الشاي الساخن مع العسل في تقليل البلغم عند المرض، ومن غير المرجح أن يمنع فيتامين سي الإصابة بالبرد سواء من الغذاء أو المكملات، لكن بعض الأدلة تشير إلى أنه قد يحسن الأعراض ويقلل من مدة استمرار المرض.

7. البروبيوتيك

هي بكتيريا وخمائر "صديقة" توجد في الجسم وبعض الأطعمة والمكملات، وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز المناعي، وقد تقلل من فرصة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي ومن مدة استمرار العدوى، وإن كانت هناك حاجة لمزيد من الدراسات.

ويعد الزبادي المحتوي على البروبيوتيك مفيد للجهاز المناعي ومصدر للبروتين والكالسيوم، ويفضل البحث عن المنتجات التي تدرج البكتيريا الحية على ملصقها.

8. الغرغرة بالماء المالح

قد تساعد الغرغرة بالماء المالح في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتقليل حدة أعراض البرد، مثل تخفيف ألم الحلق واحتقان الأنف، حيث تعمل على تقليل وتفكيك المخاط الذي يحتوي على البكتيريا والمواد المسببة للحساسية.

يمكن إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب كامل من الماء، وتمضمض به حول الفم والحلق ثم ابصقه.

9. غسل الأنف بالمحلول الملحي

قد يساعد استخدام رذاذ ملحي أو وعاء "نيتي" في تخفيف احتقان الأنف المصاحب للبرد وبعض أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

لكن يجب التأكد من استخدام ماء مقطر أو معقم أو سبق غليه وتبريده، مع تنظيف الوعاء جيدا بين الاستخدامات، وعدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى إدخال ميكروبات تسبب عدوى خطيرة محتملة.

10. المراهم الموضعية

يمكن للمراهم التي تحتوي على الكافور وزيت الكافور والمنثول أن تقلل من السعال الليلي، ووضع القليل منها قبل النوم يساعد في فتح الممرات الهوائية وتحسين الاحتقان والنوم والسعال، ويمكن استخدامها حتى 3 مرات خلال 24 ساعة.

11. الزيوت العطرية

تساعد بعض الزيوت العطرية في إدارة أعراض البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي بفضل خصائصها المضادة للميكروبات والمخففة للألم والالتهاب، ومن الأمثلة على ذلك: الكافور، النعناع (المنثول)، اللبان، الزعتر، وشجرة الشاي، ويمكن استخدام موزع العطور أو إضافة قطرات لحمام دافئ.

12. الرطوبة

تساعد زيادة الرطوبة في تقليل الجفاف والالتهاب في الأنف والحلق، ويمكن استخدام جهاز ترطيب في الغرفة للشعور بالراحة، وقد تساعد إضافة قطرات من زيت الكافور في تخفيف الاحتقان، وللحصول على نفس التأثير بدون جهاز، يمكن الاستحمام لفترة طويلة أو البقاء في حمام مليء بالبخار.

ويجب تغيير ماء أجهزة الترطيب يوميا لمنع نمو العفن والفطريات، وبالنسبة للأطفال، يعتبر استخدام جهاز الترطيب بالرذاذ البارد أكثر أمان.

13. الحمامات الدافئة

يمكن خفض حمى الطفل أحيان عن طريق إعطائه حمام إسفنجي دافئ، كما تساعد الحمامات الدافئة في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا لدى البالغين، ويمكن إضافة ملح إبسوم وصودا الخبز إلى الماء لتقليل آلام الجسم.

14. تعزيز الجهاز المناعي

لن يفيد تعزيز المناعة في علاج الإنفلونزا إذا كان الشخص مصاب بها بالفعل، لكنه يحمي من نوبات مرضية أخرى ومن الأعراض الشديدة على المدى الطويل، ومنها: الحصول على 7 ساعات من النوم على الأقل ليلا، اتباع نظام غذائي متنوع ومغذي، ممارسة الرياضة بانتظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.