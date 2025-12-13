السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقابة المحامين تنشر كشوف الناخبين وتفتح باب الطعن عليها

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو
18 حجم الخط

تنشر نقابة المحامين، اليوم السبت، أنها ستنشر كشوف الناخبين، على أن تُقبل الطعون على هذه الكشوف يوم الأحد 14 ديسمبر، ويتم الفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر.

 

موعد الانتخابات وإعادة الاقتراع

تنعقد الجمعية العمومية لانتخابات المرحلة الثانية يوم السبت 31 يناير 2026، وتُجرى جولة الإعادة يوم السبت 14 فبراير 2026.

وستعلن النقابة النتائج فور الانتهاء من عمليات الاقتراع والفرز، مع فتح باب التظلمات على النتائج لمدة 15 يومًا.

 

النقابات المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات النقابات الآتية: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، جنوب الجيزة، شمال الجيزة، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح، شرق طنطا، غرب طنطا، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، السويس، أسوان.

 

شروط الترشح 

وتنص أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على مجموعة واضحة من الشروط الواجب توافرها في المترشحين. فمنصب النقيب الفرعي يتطلب القيد بجدول الاستئناف، ومرور عشر سنوات على القيد، وسداد الاشتراكات المتأخرة، وعدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية تتعلق بالشرف. 

 

شروط الترشح لعضوية مجالس النقابات 

كما يشترط للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية القيد بجدول المحامين المشتغلين ومرور خمس سنوات على القيد، مع توافر السيرة الحسنة. وتؤكد اللجان الانتخابية أن جميع الطعون التي يقدمها المرشحون تُفصل فيها خلال فترات زمنية قصيرة لضمان التزام الجدول الزمني.

 

عملية التصويت 

وتتم عملية التصويت داخل مقار كل نقابة فرعية، حيث تُنشأ لجان اقتراع عدة وفق عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالنقابة. ويجري الاقتراع من خلال صناديق مخصصة ومؤمّنة، مع وجود مندوبين لكل مرشح داخل اللجان، ثم تبدأ عملية الفرز داخل اللجان نفسها عقب إغلاق الصناديق. وتعلن النتائج بشكل رسمي داخل مقر كل نقابة، مع رفع محاضر الفرز إلى النقابة العامة، التي تتولى اعتمادها بعد انتهاء فترة الطعون القانونية التي تمتد إلى 48 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين كشوف الناخبين في انتخابات المحامين نقابة المحامين

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

ياسمين عبد العزيز تكشف ضريبة الشهرة على حياتها الشخصية والعائلية

كاردي بي تتألق بالحجاب في السعودية قبل حفلها بمهرجان ساوند ستورم (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدجاج في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل خارج البلاد

إعلان نتائج الحلقة التاسعة من دولة التلاوة وتأهل 5 متسابقين للمرحلة المقبلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads