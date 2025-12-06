المتسابق علي محمد يبهر جمهور "دولة التلاوة" بآيات من سورة النساء (فيديو)

18 حجم الخط

قدم المتسابق علي محمد أداءً قرآنيًا متميزًا خلال مشاركته في برنامج دولة التلاوة، حيث ألقى آيات عطرة من سورة النساء بصوت عذب وجمال قرائي فاق توقعات الحضور، مما أسهم في خلق حالة من التأثر الروحي لدى الجمهور والمتابعين.

براعة المتسابق وإتقان أحكام التجويد

تميز أداء علي محمد بوضوح الصوت ودقة مخارج الحروف، مع الالتزام الكامل بأحكام التجويد والوقف والابتداء، ما أضفى على التلاوة قوة وتأثيرًا روحانيًا كبيرًا. وأكد خبراء التلاوة أن هذه القراءة تعكس مستوى عاليًا من التحضير والتمرين، وهو ما يجعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم التلاوة القرآنية.

تأثير التلاوة على الحضور والمتابعين

شهدت الحلقة الجديدة من مسابقة دولة التلاوة استجابة كبيرة من الجمهور، حيث عبر الكثيرون عن تأثرهم بما سمعوه من آيات عطرة، مؤكدين أن صوت علي محمد أضفى على النصوص القرآنية روحانية خاصة، وجعلهم يعيشون تجربة قرائية فريدة. كما ساهم البرنامج في تعزيز الاهتمام بالقرآن الكريم وإبراز المواهب الشابة في هذا المجال.

دور برنامج "دولة التلاوة" في اكتشاف المواهب القرآنية

يواصل برنامج "دولة التلاوة" تقديم منصة للمواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم، مع التركيز على اختيار متسابقين قادرين على تقديم قراءة صحيحة ومؤثرة، سواء على المستوى الصوتي أو الروحي. ويُعد ظهور علي محمد نموذجًا ناجحًا لما يمكن أن تقدمه هذه المنصات في دعم الموهوبين وتعريف الجمهور بهم.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

