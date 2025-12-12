الجمعة 12 ديسمبر 2025
خارج الحدود

محكمة تونسية تقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر 12 عاما

عبير موسي،فيتو
 أصدر القضاء التونسي حكمًا بالسجن 12 عامًا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية التونسية.

القضاء التونسي يصدر حكما بسجن عبير موسي 

 وقالت الإذاعة إن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 12 عاما في حق عبير موسى، وسنتان سجنا في حق القيادية في الحزب مريم الساسي.

 

تهم عبير موسى تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود

 وأشارت إلى أن موسى مثلت اليوم الجمعة بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة في علاقة بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
 

 

اتهمت عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، السلطات التونسية بـ”التنكيل” بها، مؤكدة أنها حرمت من حقها في التعبير عن رأيها والترشح للانتخابات الرئاسية.

وجاءت الرسالة قبل ساعات من جلسة محاكمة جديدة لموسى في قضية “مكتب الضبط”.

وبدأت موسى رسالتها لمقولة المفكر عبد الرحمن بن خلدون “الظلم مؤذن بخراب العمران”.

وخاطبت “أصحاب القرار” بقولها: “لقد أخطأتم في حقي خطأ جسيما وحمَّلتم الدولة التونسية وزر التنكيل بامرأة حرّة مؤمنة بالجمهورية المدنية وملتزمة بقوانين البلاد وتمثل ثمرة النموذج المجتمعي البورقيبي الذي آمن بحقوق النساء في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية”.

وأضافت موسي: “لم تكن لكم رحابة الصدر لتقبّل انتقاداتي المؤيدة بالحجة والدليل وسلّطتم عليّ مظلمة غير مسبوقة لمجرد تمسكي بحقي في التعبير والمعارضة الوطنية المشروعة وحقي في الترشح للمحطات الانتخابية في إطار تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة، ووجهتم لي باطلا تهمة “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، في حين أن مواقفي وتحركاتي وتصريحاتي وأدبيات حزبي وأنشطته ونضالاته شاهدة على أن هذه التهمة لا تستقيم إطلاقا في حقي.
 

