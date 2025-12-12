الانتهاء من تسكين 4,652 قطعة أرض بإجمالي 298 فدانا بتوسعات الشروق

18 حجم الخط

عقد المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي ملاك منطقة الرابية وأصحاب شركات الأراضي، بحضور المهندس طارق محمد زكي نائب رئيس الجهاز، والمهندس هاني مصطفى مدير إدارة المشروعات، والدكتور حافظ حلمي المشرف العام على إدارة التقنين، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بالمناطق المضافة وملف التقنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز الموقف الحالي للمرافق ونسب التنفيذ، حيث أوضح ما يلي:

موقف المرافق وأكد على ترسية أعمال تنفيذ الفرمة وشبكات المياه والصرف الصحي لـ 14 مجاورة بمنطقة الرابية بقيمة 754 مليون جنيه وجاري إنهاء إجراءات الترسية لتنفيذ طبقة السن التمهيدية لـ 5 مجاورات بقيمة 100 مليون جنيه وجاري اعتماد تصميم شبكات الكهرباء لكامل منطقة الرابية من شركة كهرباء القناة تمهيدًا لطرح تنفيذ شبكات الكهرباء لـ 5 مجاورات كمرحلة أولى.



كما أكد على الانتهاء من تسكين 4,652 قطعة من خلال 12 قرعة سابقة بإجمالي مساحة 298 فدانا والتجهيز للقرعة رقم 13 المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، وتجهيز المرحلة الأولى من العقود بعدد 500 عقد من إجمالي 4,652 قطعة تم تخصيصها،

كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات التقنين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رفع معدل دراسة الطلبات للانتهاء من دراسة الملفات بالكامل بنهاية مارس 2026 وفقًا لتعليمات الوزارة.



وأكد رئيس الجهاز استمرار التعاون بين الجهاز مع ممثلي ملاك منطقه الرابية، مشددًا على أن الجهاز يعمل على مدار الساعة لتحقيق أعلى نسب إنجاز في ملف التقنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالي منطقة الرابية.

