محافظة الدقهلية ترفع الطوارئ تزامنا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة اليوم

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية جهودها ورفع الطوارئ تزامنًا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس بارد فى الصباح معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء. لمتابعة التقلبات الجوية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجهًا الوحدات المحلية وشركات المرافق العامة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان جاهزية البنية التحتية ومواجهة أي طوارئ محتملة.



وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لجميع شبكات صرف مياه الأمطار، ورفع كفاءة البالوعات والمصارف، مشددًا على تطهيرها بشكل دوري لتصريف المياه بسرعة ومنع تراكمها بالشوارع، خاصة في المناطق المنخفضة والأنفاق الحيوية بمدينة المنصورة وباقي المراكز.

فرق طوارئ وسيارات مجهزة لشفط وكسح مياه الأمطار

وأشار مرزوق إلى أنه تم تجهيز فرق الطوارئ والسيارات المجهزة لشفط وكسح مياه الأمطار، مع مراجعة جاهزية معدات الحماية المدنية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى للتدخل الفورى فى حال حدوث أى تجمعات مائية أو أعطال بالشبكات.

ربط غرف العمليات بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية

كما تم ربط غرف العمليات بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وبالشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان سرعة التواصل واتخاذ القرارات العاجلة.

تكثيف حملات النظافة لمنع انسداد مصارف المياه

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة أولًا بأول، لمنع انسداد مصارف المياه، إلى جانب متابعة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية تجنبًا لحدوث أى مخاطر وقت هطول الأمطار.

ووجّه رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميدانى خلال النوات، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مع التأكيد على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن.

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة نفذت عددًا من المناورات الميدانية للتعامل مع سيناريوهات سقوط الأمطار، بهدف اختبار جاهزية المعدات والكوادر الفنية، وتقييم سرعة التحرك في المواقع الحيوية مثل الأنفاق والميادين الرئيسية.

