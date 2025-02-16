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محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة عزبة أبو غانم بديسط بمركز طلخا

افتتاح مدرسة بديسط
افتتاح مدرسة بديسط طلخا في الدقهلية، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، مدرسة عزبة أبو غانم بديسط التابعة لمركز طلخا، بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي.

وراء هذه الافتتاحات جهود كبيرة تبذل، وأموال تنفق

 وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير خدمات ومشروعات متنوعة في مختلف المجالات وعلى مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن وراء هذه الافتتاحات جهود كبيرة تبذل، وأموال تنفق، لتوفير تعليم جيد لأبنائنا وتقليل الكثافة العددية في الفصول.

 

محتويات المدرسة 16 فصل وتستوعب 750 طالبا 

وتفقد محافظ الدقهلية فصول المدرسة التي تضم 16 فصلا دراسيا، منهم 4 فصول رياض أطفال، 12 فصل تعليم ابتدائي، ومكونة من 5 أدوار، على مساحة 1050 مترا، وتستوعب حوالي 750 طالبا، بالإضافة إلى فصل إعدادي تم ضمه للمدرسة، كما تفقد حمامات المدرسة، وقاعة الفراشات، ورياض الأطفال، والمعمل، واستمع إلى التلاميذ، وتبادل معهم الحديث عن العيد القومي للدقهلية، وحثهم على الاجتهاد والتفوق، كما حثهم على الحفاظ على المدرسة.

الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الخدمات التعليمية

وأثناء مغادرة محافظ الدقهلية التقى المواطنين واستمع إليهم، وأكد للمواطنين أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الخدمات التعليمية، إلى جانب توفير مختلف الخدمات اللازمة لهم في جميع المجالات وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه سيبحث المشكلات لوضع الحلول المناسبة لهم.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومحمد الرشيدي مدير مديرية تعليم الدقهلية، ومجاهد عطية مدير عام الأبنية التعليمية بالدقهلية، وياسر الجندي رئيس مركز ومدينة طلخا.

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