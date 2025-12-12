الجمعة 12 ديسمبر 2025
عمل الشرقية: توفير 1500 وظيفة بـ19 مصنعا وشركة

أكد خالد الشيخ مدير مديرية العمل بمحافظة الشرقية قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته لافتًا إلى أنه تم توفير  ١٥٠٠ وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان.

مديرية عمل الشرقية: توفير 2190 فرصة عمل بالقطاع الخاص في المحافظة

وناشد مدير مديرية العمل  الباحثين عن عمل التوجه لمقر مديرية العمل الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي وبرج البريد وبجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق معلنا أن المديرية نشاطها الجغرافى فى العمل تتضمن الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان وبلبيس الصناعية بالإضافة إلى المستشفيات والمصانع المنتشرة بالمحافظة.

إتاحة فرص عمل حقيقية لذوى القدرات والهمم

وقال إن مديرية العمل تسعى جاهدة في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لـ ذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع، لافتا إلى أن المديرية دائما ما تعلن عن فرص العمل المتاحة لديها.

مديرية عمل الشرقية توفر وظائف لـ 11 من ذوى الهمم

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل بالشرقية في توفير (١٥٠٠) فرصة عمل شاغرة للشباب داخل (١٩) مصنع وشركة بالقطاع الخاص ليُدر عليهم دخلًا ثابتًا ليحيوا حياة كريمة.مشيرا إلى أهمية توفير فرص العمل للشباب بأجر مناسب.

