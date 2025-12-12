18 حجم الخط

أوقفت محكمة كينية تنفيذ صفقة مساعدات صحية بقيمة 2.5 مليار دولار أبرمت مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.

محكمة كينية توقف تنفيذ صفقة مساعدات صحية أمريكية لهذا السبب

ويأتي هذا القرار بعد رفع قضية من قبل جماعة حقوق المستهلكين التي تسعى لوقف ما يزعم من نقل ومشاركة البيانات الشخصية للكينيين بموجب الاتفاقية.

وينص الحكم المؤقت على حظر السلطات الكينية من اتخاذ أي خطوات لتنفيذ الصفقة "طالما أنها تتضمن أو تسهل نقل أو مشاركة أو نشر البيانات الصحية الشخصية أو الطبية أو الوبائية الحساسة".

ومنذ توقيع الصفقة مع كينيا، أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات مماثلة مع دول أفريقية أخرى، في إطار إعادة هيكلة برنامج المساعدات الخارجية الأمريكي.

أمريكا تبرم اتفاقيات مع دول إفريقية

وبموجب الاستراتيجية الجديدة للمساعدات الصحية العالمية، تعطي الولايات المتحدة أولوية لإبرام صفقات مباشرة مع الحكومات بدلا من تمرير التمويل عبر وكالات المساعدات، ويطلب من الدول زيادة إنفاقها الصحي الخاص.

ففي حالة كينيا، تسهم الولايات المتحدة بمبلغ 1.7 مليار دولار، فيما تغطي الحكومة الكينية 850 مليون دولار، وتتحمل تدريجيًا مزيدًا من المسؤولية.

وفي مراسم توقيع الصفقة الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتفاقية بأنها "اتفاقية تاريخية". ومنذ ذلك الحين، أبرمت الولايات المتحدة صفقات مماثلة مع رواندا وليسوتو وليبيريا وأوغندا.

وأبدى العديد من الكينيين مخاوف من أن الصفقة قد تسمح للولايات المتحدة بالاطلاع على سجلاتهم الطبية الشخصية، بما في ذلك حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وتاريخ علاج مرض السل، وبيانات التطعيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.