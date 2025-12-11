أمريكا تعرض مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم عصابة

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية عرضت مكافأة 5 ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة فرانسيسكو مانويل بيرموديز كاجوا، المعروف باسم "تشورون" زعيم عصابة لوس تشونيروس الإكوادورية.

أمريكا تعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم عصابة

وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم، يعلن مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وضمان تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار، وذلك لقاء تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة فرانسيسكو مانويل بيرموديز كاجوا، الملقب بتشورون، زعيم جماعة لوس تشونيروس في الإكوادور".

عصابة لوس تشونيروس في الإكوادور



وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية تتهم المدعو "تشورون" بالوقوف وراء عمليلت تهريب المخدرات والأسلحة لصالح العصابة. وفي يونيو الماضي، تم توجيه الاتهام إليه وإلى شركائه في نيويورك بالتآمر لاستيراد وتوزيع الكوكايين وحيازة أسلحة نارية لغرض الاتجار بالمخدرات، إلا أن "تشورون" لا يزال طليقا هاربا من قبضة العدالة حتى الآن.

بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تعتبرعصابة لوس تشونيروس واحدة من أشد الجماعات الإكوادورية عنفا، وترتبط بعصابة سينالوا وتسيطر على طرق تهريب الكوكايين الرئيسية في الإكوادور. في سبتمبر عام 2025، صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، كما صنّفتها الحكومة الإكوادورية كذلك في يناير 2024.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن موضوع المكافأة تم بالتنسيق مع حكومة الإكوادور.

