عضو جهاز توروب ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب فلسطين ويوجه رسالة إلى الخطيب

انضم طه نوح المعد البدني بالجهاز الفني للنادي الأهلى إفلى الجهاز الفني لمنتخب فلسطين في رحلة عمل جديدة بعد مسيرة ناجحة مع النادي الأهلي شهدت تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وقال طه نوح: شرف كبير ارتداء هذا التيشرت الذي أشعر كأني أرتدي تيشرت بلدي بل بالفعل في ظل العلاقة الأخوية الشقيقة التي تجمع بين مصر وفلسطين وأيضًا العلاقة الطيبة مع النادي الأهلي ومنتخب فلسطين فإنني أشعر بوجودي في منتخبي وبلدي.

أضاف: أسأل الله التوفيق في هذه الخطوة واتمني من الله أن أكون ولو سبب بسيط في رفع شعار فلسطين في المحافل الكبرى وإسعاد الشعب الفلسطيني محب الرياضة وكرة القدم بشكل خاص.

وأوضح: كما اتقدم بالشكر للكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس الادارة وكابتن وليد صلاح الدين وكل اخواتي اللي لولاهم مكنتش عرفت أكون هنا بس ده مش جديد على النادي الأهلي لأنه عودنا أنه دائمًا الدعم والسند لجميع أبنائه.



وتابع: فخور بالخطوة دي وسعيد بوجودي كمعد بدني رفقة الجهاز الفني المتميز بقيادة المدرب الكبير إيهاب أبو جزر وجميع أعضاء الجهاز الفني الكباتن الكبار كابتن فِراس ابو رضوان وكابتن إبراهيم ابو ماضي وكابتن طارق ابو زياد نسأل الله التوفيق والسداد وربنا يوفقنا بإذن الله.

ويخوض المنتخب الفلسطيني مواجهة ودية أمام إقليم الباسك اليوم أمام أعين أكثر من 50 ألف متفرج، وهي المواجهة التي سيعود ريعها إلى دعم المساعدات الطبية والإنسانية في قطاع غزة من قبل منظمة أطباء بلا حدود.

